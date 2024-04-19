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Трубін не врятував Бенфіку від вильоту з Ліги Європи — експерти оцінили гру українця

19 квітня 2024 07:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін не врятував Бенфіку від вильоту з Ліги Європи — експерти оцінили гру українця
Анатолій Трубіне перед серією пенальті. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Португальська "Бенфіка" програла "Марселю" на виїзді у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи. Після серії пенальті команда Анатолія Трубіна вибула з турніру.

Український воротар не відбив жодного одинадцятиметрового удару, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Тиждень тому "Бенфіка" виграла вдома у "Марселя" з рахунком 2:1. У відповідь зустріч Фабріс Мумбанья забив у Франції гол, який став єдиним у матчі.

Як зіграв Трубін

Поєдинок перейшов у додаткові тайми, а потім у серію пенальті. Анатолій Трубін цього разу не зумів допомогти своїй команді виграти обмін одинадцятиметровими ударами.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін у матчі з "Марселем". Фото: instagram.com/slbenfica/

Футболісти "Бенфіки" не забили два пенальті. Трубін не зумів взяти жодного з чотирьох ударів у виконанні гравців "Марселя". Португальська команда завершила виступ у єврокубках. У національній першості вона не зможе піднятися вище за друге місце в турнірній таблиці.

Бенфіка
Оцінки за матч "Марселя" з "Бенфікою". Фото: скриншот WhoScored

Український воротар чотири рази рятував свої ворота у грі у відповідь з "Марселем". Він 51 раз торкнувся м'яча, віддав 31 точний пас із 40 (78% точність). Трубін виграв одну верхову боротьбу, на ньому одного разу порушили правила. Аналітичний портал WhoScored поставив Анатолію низький бал за гру — 6,1.

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спорт
футбол
Ліга Європи
Бенфіка
Анатолій Трубін

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