Трубин не спас Бенфику от вылета из Лиги Европы — эксперты оценили игру украинца
Португальская "Бенфика" проиграла "Марселю" на выезде в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы. После серии пенальти команда Анатолий Трубина выбыла из турнира.
Украинский вратарь не отразил ни одного одиннадцатиметрового удара, сообщает портал Новини.LIVE.
Неделю назад "Бенфика" выиграла дома у "Марселя" со счетом 2:1. В ответной встреча Фабрис Мумбанья забил во Франции гол, который стал единственным в матче.
Как сыграл Трубин
Поединок перешел в дополнительные таймы, а затем и в серию пенальти. Анатолий Трубин на этот раз не сумел помочь своей команде выиграть обмен одиннадцатиметровыми ударами.
Футболисты "Бенфики" не забили два пенальти. Трубин не сумел взять ни одного из четырех ударов в исполнении игроков "Марселя". Португальская команда завершила выступление в еврокубках. В национальном первенстве она не сможет подняться выше второго места в турнирной таблице.
Украинский вратарь четыре раза спасал свои ворота в ответной игре с "Марселем". Он 51 раз коснулся мяча, отдал 31 точный пас из 40 (78% точность). Трубин выиграл одну верховую борьбу, на нем один раз нарушили правила. Аналитический портал WhoScored поставил Анатолию низкий балл за игру — 6,1.
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