Трубин не спас Бенфику от вылета из Лиги Европы — эксперты оценили игру украинца

Анатолий Трубине перед серией пенальти. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Португальская "Бенфика" проиграла "Марселю" на выезде в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы. После серии пенальти команда Анатолий Трубина выбыла из турнира.

Украинский вратарь не отразил ни одного одиннадцатиметрового удара, сообщает портал Новини.LIVE.

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Неделю назад "Бенфика" выиграла дома у "Марселя" со счетом 2:1. В ответной встреча Фабрис Мумбанья забил во Франции гол, который стал единственным в матче.

Как сыграл Трубин

Поединок перешел в дополнительные таймы, а затем и в серию пенальти. Анатолий Трубин на этот раз не сумел помочь своей команде выиграть обмен одиннадцатиметровыми ударами.

Анатолий Трубин в матче с "Марселем". Фото: instagram.com/slbenfica/

Футболисты "Бенфики" не забили два пенальти. Трубин не сумел взять ни одного из четырех ударов в исполнении игроков "Марселя". Португальская команда завершила выступление в еврокубках. В национальном первенстве она не сможет подняться выше второго места в турнирной таблице.

Оценки за матч "Марселя" с "Бенфикой". Фото: скриншот WhoScored

Украинский вратарь четыре раза спасал свои ворота в ответной игре с "Марселем". Он 51 раз коснулся мяча, отдал 31 точный пас из 40 (78% точность). Трубин выиграл одну верховую борьбу, на нем один раз нарушили правила. Аналитический портал WhoScored поставил Анатолию низкий балл за игру — 6,1.

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