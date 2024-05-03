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Байер уверенно победил Рому на выезде в полуфинале Лиги Европы

3 мая 2024 00:02
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Байер уверенно победил Рому на выезде в полуфинале Лиги Европы
Роберт Андрих. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Итальянская "Рома" неожиданно на своем поле не сумела ничего противопоставить новому чемпиону Бундеслиги — "Байеру" из Леверкузена. Немцы уехали из Рима с преимуществом в два гола перед ответным матчем полуфинала Лиги Европы .

Подробности матча — в материале Новости.LIVE.

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Поначалу у хозяев было пару моментов. Забить могли Дибала и Лукаку, но первый попал во вратаря, а второй в поперечину.

На 28-й минуте гости вышли вперед. Гримальдо перехватил мяч у Карсдорпа на левом фланге штрафной, после чего укатил на пустые для Вирца.

Фортуна на стороне немцев

Итальянцы пытались отыграться после перерыва. Воротам соперников угрожали Кардсдорп и Крисанте, но удача снова была на стороне немцев.

На 73-й минуте Андрих положил дальний удар с правого фланга в противоположную девятку.

В конце был еще шанс у иранца Азмуна. Пеллегрини с левого фланга сыграл в центр штрафной, где партнеру не дал нормально пробить Инкапье. В итоге перед командой Монтеллы стоит сверхтрудная задача отыграть два мяча на выезде.

Напомним, Гвардиола рассказал о будущем Довбика и Цыганкова.

Мудрику не найдут места на поле — известный тренер хочет снова возглавить "Челси". 

Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

"Барселона" летом хочет подписать лидера "Баварии" — это приоритетный трансфер.

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Лига Европы
Ромелу Лукаку
Хаби Алонсо
Байер
ФК Рома (Рим)

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