Байер уверенно победил Рому на выезде в полуфинале Лиги Европы
Итальянская "Рома" неожиданно на своем поле не сумела ничего противопоставить новому чемпиону Бундеслиги — "Байеру" из Леверкузена. Немцы уехали из Рима с преимуществом в два гола перед ответным матчем полуфинала Лиги Европы .
Подробности матча — в материале Новости.LIVE.
Поначалу у хозяев было пару моментов. Забить могли Дибала и Лукаку, но первый попал во вратаря, а второй в поперечину.
На 28-й минуте гости вышли вперед. Гримальдо перехватил мяч у Карсдорпа на левом фланге штрафной, после чего укатил на пустые для Вирца.
Фортуна на стороне немцев
Итальянцы пытались отыграться после перерыва. Воротам соперников угрожали Кардсдорп и Крисанте, но удача снова была на стороне немцев.
На 73-й минуте Андрих положил дальний удар с правого фланга в противоположную девятку.
𝐇𝐢𝐧𝐬𝐩𝐢𝐞𝐥-𝐒𝐢𝐞𝐠! 💪 #ASRB04 0:2 | #ForOurDream | #aCROSSeurope pic.twitter.com/jEXS4Kwv5x— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 2, 2024
В конце был еще шанс у иранца Азмуна. Пеллегрини с левого фланга сыграл в центр штрафной, где партнеру не дал нормально пробить Инкапье. В итоге перед командой Монтеллы стоит сверхтрудная задача отыграть два мяча на выезде.
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