Байер уверенно победил Рому на выезде в полуфинале Лиги Европы

Роберт Андрих. Фото: Reuters

Итальянская "Рома" неожиданно на своем поле не сумела ничего противопоставить новому чемпиону Бундеслиги — "Байеру" из Леверкузена. Немцы уехали из Рима с преимуществом в два гола перед ответным матчем полуфинала Лиги Европы .

Подробности матча — в материале Новости.LIVE.

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Поначалу у хозяев было пару моментов. Забить могли Дибала и Лукаку, но первый попал во вратаря, а второй в поперечину.

На 28-й минуте гости вышли вперед. Гримальдо перехватил мяч у Карсдорпа на левом фланге штрафной, после чего укатил на пустые для Вирца.

Фортуна на стороне немцев

Итальянцы пытались отыграться после перерыва. Воротам соперников угрожали Кардсдорп и Крисанте, но удача снова была на стороне немцев.

На 73-й минуте Андрих положил дальний удар с правого фланга в противоположную девятку.

В конце был еще шанс у иранца Азмуна. Пеллегрини с левого фланга сыграл в центр штрафной, где партнеру не дал нормально пробить Инкапье. В итоге перед командой Монтеллы стоит сверхтрудная задача отыграть два мяча на выезде.

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