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Хаби Алонсо неожиданно заговорил об уходе из Байера после победы над Ромой

3 мая 2024 08:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хаби Алонсо неожиданно заговорил об уходе из Байера после победы над Ромой
Хаби Алонсо во время матча Лиги Европы. Фото: Reuters/Alberto Lingria
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Итальянская "Рома" проиграла дома "Байеру" в первом полуфинале Лиги Европы. Наставник немецкой команды Хаби Алонсо считает результат поединка закономерным. 

Хаби Алонсо прокомментировал возможность перехода в другой клуб в летнее межсезонье, сообщает Bild

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"Рома" приняла "Байер" в Риме в рамках первого полуфинала Лиги Европы. Чемпионы Германии забили сопернику два гола и не пропустили ни одного мяча в ответ. Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо назвал причины успеха своей команды в Италии. 

Что Хаби Алонсо сказал о матче 

Тренер немецкой команды похвалил своих футболистов. Он отметил, что с каждым поединком и с каждой победой "Байер" становится более опытным коллективом, который готов к любому развитию событий на поле. 

Хаби Алонсо и Даниэле Де Росси
Тренеры Хаби Алонсо и Даниэле Де Росси перед матчем. Фото: Reuters/Ciro De Luca

Хаби Алонсо доволен результатом матча в Риме. Уверенная победа позволит немецкой команде спокойно готовится к ответной встрече, которая через неделю состоится в Германии. Также тренер ответил на вопрос о том, собирается ли он уходить из "Байера". 

"Было бы странно, если бы я думал об этом во время одного из самых важных матчей сезона. Мы хотим сделать этот сезон историческим и мечтаем дебютировать в Лиге чемпионов. Вопрос о смене клуба закрыт", — заявил Хаби Алонсо. 

Напомним, за Виктора Цыганкова будут бороться два итальянских клуба.

Мудрику не найдут места на поле — известный тренер хочет снова возглавить "Челси". 

Семилетняя гимнастка, которая потеряла ногу из-за ракетного удара, вернулась на сцену

"Барселона" летом хочет подписать лидера "Баварии" — это приоритетный трансфер.

спорт
футбол
Лига Европы
Хаби Алонсо
Байер

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