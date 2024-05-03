Хаби Алонсо неожиданно заговорил об уходе из Байера после победы над Ромой

Хаби Алонсо во время матча Лиги Европы. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Итальянская "Рома" проиграла дома "Байеру" в первом полуфинале Лиги Европы. Наставник немецкой команды Хаби Алонсо считает результат поединка закономерным.

Хаби Алонсо прокомментировал возможность перехода в другой клуб в летнее межсезонье, сообщает Bild.

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"Рома" приняла "Байер" в Риме в рамках первого полуфинала Лиги Европы. Чемпионы Германии забили сопернику два гола и не пропустили ни одного мяча в ответ. Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо назвал причины успеха своей команды в Италии.

Что Хаби Алонсо сказал о матче

Тренер немецкой команды похвалил своих футболистов. Он отметил, что с каждым поединком и с каждой победой "Байер" становится более опытным коллективом, который готов к любому развитию событий на поле.

Тренеры Хаби Алонсо и Даниэле Де Росси перед матчем. Фото: Reuters/Ciro De Luca

Хаби Алонсо доволен результатом матча в Риме. Уверенная победа позволит немецкой команде спокойно готовится к ответной встрече, которая через неделю состоится в Германии. Также тренер ответил на вопрос о том, собирается ли он уходить из "Байера".

"Было бы странно, если бы я думал об этом во время одного из самых важных матчей сезона. Мы хотим сделать этот сезон историческим и мечтаем дебютировать в Лиге чемпионов. Вопрос о смене клуба закрыт", — заявил Хаби Алонсо.

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