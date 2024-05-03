Почеттино оценил игру Мудрика в победном матче с Тоттенхэмом
Лондонский "Челси" уверенно обыграл "Тоттенхэм" в рамках английской Премьер-лиги. Наставник "синих" Маурисио Почеттино похвалил своих подопечных и выделил Михаила Мудрика.
Почеттино назвал этот поединок лучшим матчем "Челси" за последнее время, сообщает Sky Sports.
"Челси" доминировал в противостоянии с "Тоттенхэмом", которое прошло в рамках 26 тура английской Премьер-лиги. Михаил Мудрик мог стать автором голевой передачи, однако партнерам украинца не удалось забить после его передач.
Что Почеттино сказал о победе "Челси"
Главный тренер "синих" похвалил своих подопечных и заявил, что это был лучший матч команды в нынешнем сезоне. Маурисио Почеттино отдельно похвалил Михаила Мудрика и автора одного из голов Николаса Джексона. По мнению тренера, эти игроки прогрессируют с каждым матчем.
"После десяти месяцев кропотливого труда футболисты начали понимать, чего мы хотим от них добиться. Я невероятно счастлив и полон оптимизма. Этот проект будет успешным", — пообещал Почеттино.
В следующем матче "Челси" примет в воскресенье "Вест Хэм". После 34 туров "синие" занимают восьмое место в турнирной таблице АПЛ.
Напомним, за Виктора Цыганкова будут бороться два итальянских клуба.
Хаби Алонсо неожиданно заговорил об уходе из "Байера" после победы над "Ромой".
Мудрику не найдут места на поле — известный тренер хочет снова возглавить "Челси".
Семилетняя гимнастка, которая потеряла ногу из-за ракетного удара, вернулась на сцену.
"Барселона" летом хочет подписать лидера "Баварии" — это приоритетный трансфер.
Читайте Новини.LIVE!