Почеттино оценил игру Мудрика в победном матче с Тоттенхэмом

Михаил Мудрик во время атаки "Челси". Фото: Reuters/Matthew Childs

Лондонский "Челси" уверенно обыграл "Тоттенхэм" в рамках английской Премьер-лиги. Наставник "синих" Маурисио Почеттино похвалил своих подопечных и выделил Михаила Мудрика.

Почеттино назвал этот поединок лучшим матчем "Челси" за последнее время, сообщает Sky Sports.

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"Челси" доминировал в противостоянии с "Тоттенхэмом", которое прошло в рамках 26 тура английской Премьер-лиги. Михаил Мудрик мог стать автором голевой передачи, однако партнерам украинца не удалось забить после его передач.

Что Почеттино сказал о победе "Челси"

Главный тренер "синих" похвалил своих подопечных и заявил, что это был лучший матч команды в нынешнем сезоне. Маурисио Почеттино отдельно похвалил Михаила Мудрика и автора одного из голов Николаса Джексона. По мнению тренера, эти игроки прогрессируют с каждым матчем.

"После десяти месяцев кропотливого труда футболисты начали понимать, чего мы хотим от них добиться. Я невероятно счастлив и полон оптимизма. Этот проект будет успешным", — пообещал Почеттино.

Тренер Маурисио Почеттино во время матча. Фото: Reuters/Matthew Childs

В следующем матче "Челси" примет в воскресенье "Вест Хэм". После 34 туров "синие" занимают восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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