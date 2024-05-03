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Почеттино оценил игру Мудрика в победном матче с Тоттенхэмом

3 мая 2024 08:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Почеттино оценил игру Мудрика в победном матче с Тоттенхэмом
Михаил Мудрик во время атаки "Челси". Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лондонский "Челси" уверенно обыграл "Тоттенхэм" в рамках английской Премьер-лиги. Наставник "синих" Маурисио Почеттино похвалил своих подопечных и выделил Михаила Мудрика. 

Почеттино назвал этот поединок лучшим матчем "Челси" за последнее время, сообщает Sky Sports

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"Челси" доминировал в противостоянии с "Тоттенхэмом", которое прошло в рамках 26 тура английской Премьер-лиги. Михаил Мудрик мог стать автором голевой передачи, однако партнерам украинца не удалось забить после его передач. 

Что Почеттино сказал о победе "Челси" 

Главный тренер "синих" похвалил своих подопечных и заявил, что это был лучший матч команды в нынешнем сезоне. Маурисио Почеттино отдельно похвалил Михаила Мудрика и автора одного из голов Николаса Джексона. По мнению тренера, эти игроки прогрессируют с каждым матчем. 

"После десяти месяцев кропотливого труда футболисты начали понимать, чего мы хотим от них добиться. Я невероятно счастлив и полон оптимизма. Этот проект будет успешным", — пообещал Почеттино. 

Маурисио Почеттино
Тренер Маурисио Почеттино во время матча. Фото: Reuters/Matthew Childs

В следующем матче "Челси" примет в воскресенье "Вест Хэм". После 34 туров "синие" занимают восьмое место в турнирной таблице АПЛ. 

Напомним, за Виктора Цыганкова будут бороться два итальянских клуба.

Хаби Алонсо неожиданно заговорил об уходе из "Байера" после победы над "Ромой". 

Мудрику не найдут места на поле — известный тренер хочет снова возглавить "Челси". 

Семилетняя гимнастка, которая потеряла ногу из-за ракетного удара, вернулась на сцену

"Барселона" летом хочет подписать лидера "Баварии" — это приоритетный трансфер.

спорт
футбол
Михаил Мудрик
Челси
Маурисио Почеттино

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