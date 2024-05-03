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Лунин не договорился с Реалом и готовится к трансферу – что известно

3 мая 2024 09:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин не договорился с Реалом и готовится к трансферу – что известно
Андрей Лунин в матче за "Реал". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин продолжает переговоры с руководством испанского клуба. Ему предложили новый контракт, но условия соглашения не устраивают игрока. 

Лунин готовится к трансферу в другую команду, если переговоры с "Реалом" окончательно зайдут в тупик, сообщает Diario AS

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Контракт Андрея Лунина с "Реалом" истекает летом 2025 года. "Королевский клуб" доволен выступлением 25-летнего украинца в этом сезоне. Ему предложили продлить соглашение, однако у футболиста есть ряд условий. 

Андрей Лунин готовится к трансферу — куда он перейдет
Андрей Лунин во время тренировки. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Что Лунин требует у Реала 

Украинский голкипер попросил клуб увеличить зарплату как минимум на три миллиона евро. Также Андрей хочет получить гарантии честной конкуренции с Тибо Куртуа за место в основе "Реала". Тренерский штаб команды больше доверяет бельгийцу, который весь нынешний сезон пропустил из-за травм. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин в составе "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

В "Реале" не готовы дать эти гарантии Лунину. Андрей больше не хочет сидеть на скамейке запасных, а потому может принять приглашение "Манчестер Юнайтед". Английский клуб проявляет настойчивость в вопросе трансфера украинца. Лунину предлагают то, что он хочет — стабильное место в основе. Однако "Реал" не продаст голкипера дешевле, чем за 25 млн евро. 

Напомним, за Виктора Цыганкова будут бороться два итальянских клуба.

Почеттино оценил игру Мудрика в победном матче с "Тоттенхэмом". 

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Мудрику не найдут места на поле — известный тренер хочет снова возглавить "Челси". 

"Барселона" летом хочет подписать лидера "Баварии" — это приоритетный трансфер.

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Андрей Лунин

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