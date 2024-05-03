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Лунін більше не зіграє за Реал у Ла-Лізі — Анчелотті ухвалив важливе рішення

3 травня 2024 12:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін більше не зіграє за Реал у Ла-Лізі — Анчелотті ухвалив важливе рішення
Андрій Лунін рятує ворота "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті не має наміру використати Андрія Луніна у матчі чемпіонату Іспанії. У ворота мадридської команди повернеться інший голкіпер.

Тібо Куртуа та Кепа Аррісабалага конкуруватимуть за місце в основі "бланкос", повідомляє Marca.

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Андрій Лунін не вийде на поле в матчах чемпіонату Іспанії з футболу, що залишилися. Основний голкіпер "королівського клубу" Тібо Куртуа повністю відновився від травми, через яку пропустив більшу частину сезону.

Статистика Андрія Луніна
Статистика Андрія Луніна у Ла-Лізі. Фото: скриншот "Футбол Online"

Що Анчелотті вирішив із приводу Луніна

Саме бельгієць має зіграти у найближчому турі Ла-Ліги, в якому "Реалу" протистоятиме "Кадіс". Конкуренцію досвідченому воротареві становитиме Кепа, який виступає у Мадриді на правах оренди із "Челсі".

За задумом Карло Анчелотті, Андрій Лунін повинен зосередитися на підготовці до матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Суперником "Реала" стане мюнхенська "Баварія". Тренер хоче, щоб український голкіпер повністю зосередився на єврокубковому турнірі.

"Реал" продовжує лідирувати у турнірній таблиці Ла-Ліги. Мадридці випереджають "Барселону" на 11 балів.

Нагадаємо, за Віктора Циганкова боротимуться два італійські клуби.

Лунін не домовився з "Реалом" та готується до трансферу до іншого клубу. 

Почеттино оцінив гру Мудрика у переможному матчі з "Тоттенгемом".

Хабі Алонсо несподівано заговорив про звільнення з "Баєра" після перемоги над "Ромою". 

"Барселона" влітку хоче підписати лідера "Баварії" — це пріоритетний трансфер.

спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Андрій Лунін

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