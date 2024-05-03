Лунин больше не сыграет за Реал в Ла Лиге — Анчелотти принял важное решение
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти не намерен использовать Андрея Лунина в матча чемпионата Испании. В ворота мадридской команды вернется другой голкипер.
Тибо Куртуа и Кепа Аррисабалага будут конкурировать за место в основе "бланкос", сообщает Marca.
Андрей Лунин не выйдет на поле в оставшихся матчах чемпионата Испании по футболу. Основной голкипер "королевского клуба" Тибо Куртуа полностью восстановился от травмы, из-за которой пропустил большую часть сезона.
Что Анчелотти решил по поводу Лунина
Именно бельгиец должен сыграть в ближайшем туре Ла Лиги, в котором "Реалу" будет противостоять "Кадис". Конкуренцию опытному вратарю составит Кепа, который выступает в Мадриде на правах аренды из "Челси".
По замыслу Карло Анчелотти, Андрей Лунин должен сосредоточиться на подготовке к ответному матчу полуфинала Лиги чемпионов. Соперником "Реала" станет мюнхенская "Бавария". Тренер хочет, чтобы украинский голкипер полностью сосредоточился на еврокубковом турнире.
"Реал" продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. Мадридцы опережают "Барселону" на 11 баллов.
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