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Лунин больше не сыграет за Реал в Ла Лиге — Анчелотти принял важное решение

3 мая 2024 12:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин больше не сыграет за Реал в Ла Лиге — Анчелотти принял важное решение
Андрей Лунин спасает ворота "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти не намерен использовать Андрея Лунина в матча чемпионата Испании. В ворота мадридской команды вернется другой голкипер. 

Тибо Куртуа и Кепа Аррисабалага будут конкурировать за место в основе "бланкос", сообщает Marca

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Андрей Лунин не выйдет на поле в оставшихся матчах чемпионата Испании по футболу. Основной голкипер "королевского клуба" Тибо Куртуа полностью восстановился от травмы, из-за которой пропустил большую часть сезона. 

Статистика Андрея Лунина
Статистика Андрея Лунина в Ла Лиге. Фото: скриншот "Футбол Online"

Что Анчелотти решил по поводу Лунина 

Именно бельгиец должен сыграть в ближайшем туре Ла Лиги, в котором "Реалу" будет противостоять "Кадис". Конкуренцию опытному вратарю составит Кепа, который выступает в Мадриде на правах аренды из "Челси". 

По замыслу Карло Анчелотти, Андрей Лунин должен сосредоточиться на подготовке к ответному матчу полуфинала Лиги чемпионов. Соперником "Реала" станет мюнхенская "Бавария". Тренер хочет, чтобы украинский голкипер полностью сосредоточился на еврокубковом турнире. 

"Реал" продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. Мадридцы опережают "Барселону" на 11 баллов. 

Напомним, за Виктора Цыганкова будут бороться два итальянских клуба.

Лунин не договорился с "Реалом" и готовится к трансферу в другой клуб. 

Почеттино оценил игру Мудрика в победном матче с "Тоттенхэмом". 

Хаби Алонсо неожиданно заговорил об уходе из "Байера" после победы над "Ромой". 

"Барселона" летом хочет подписать лидера "Баварии" — это приоритетный трансфер.

спорт
футбол
Лига чемпионов
Реал Мадрид
Андрей Лунин

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