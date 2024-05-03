Жирона назвала стоимость Довбика — появился первый претендент

Артем Довбик во время тренировки. Фото: instagram.com/gironafc/

Испанская "Жирона" готовится к продаже своих футболистов. Уже ближайшим летом каталонский клуб может отпустить некоторых лидеров команды Мичела Санчеса.

Одной из главных летних продаж "Жироны" может стать Артем Довбик, сообщает El gol Digital.

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Форвард сборной Украины стал лидером атак "Жироны" в свой первый же сезон в каталонской команде. Помимо этого 26-летний Довбик претендует на звание лучшего бомбардира сезона в чемпионате Испании. Неудивительно, что сразу несколько клубов заинтересовались этим футболистом.

Довбик и Левандовский перед матчем "Жироны" и "Барселоны". Фото: instagram.com/gironafc/

Куда Довбик может перейти из "Жироны"

Контракт украинца с каталонским клубом действует до лета 2028 года. Сумма отступных за Довбика составляет 28 млн евро. Однако "Жирона" уже ведет переговоры с представителями футболиста о новом соглашении, где сумма отступных вырастет до 100 млн евро.

Главным претендентом на украинского игрока является мадридский "Атлетико", однако столичный клуб не готов платить за Довбика больше 30 млн евро. Также в переходе Артема заинтересованы итальянский "Наполи" и английский "Челси".

В сезоне 2023/2024 Довбик провел в составе "Жироны" 36 поединков, в которых забил 20 голов и сделал 7 результативных передач.

"Жирона" занимает 3 место в турнирной таблице Ла Лиги после 33 матчей. В ближайшем поединке команда примет "Барселону".

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