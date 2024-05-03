Суркиса резко раскритиковали из-за трансфера Шапаренко

Николай Шапаренко во время атаки "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко до сих пор входит в список интересов многих европейских клубов. Однако в "Динамо" не сообщают об официальных запросах по трансферу игрока.

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко рассказал, почему талантливый футболист до сих пор защищает цвета "Динамо", в интервью FanDay.

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Контракт Николая Шапаренко с "Динамо" рассчитан до лета 2025 года. Президент киевского клуба Игорь Суркис говорил, что трансферная стоимость 25-летнего хавбека составляет 300 млн евро. Позже он заявил, что пошутил, однако футболист до сих пор защищает цвета украинской команды.

Игорь Суркис во время благотворительного мероприятия. Фото: пресс-служба "Динамо"

Почему Шапаренко не может сменить клуб

Известный эксперт Виктор Леоненко считает, что Игорь Суркис не шутил, когда называл трансферную стоимость полузащитника "Динамо". Один из зарубежных клубов мог согласиться на торги с киевлянами. Шапаренко продали бы за гораздо меньшую сумму, но она все равно была бы внушительной.

"Хочу спросить Игоря Михайловича: сколько Шапаренко отдал и забил в этом тяжелом чемпионате? Если Игорь Михайлович ответит на эти вопросы, то я спрошу: как будет выглядеть Шапаренко в еврокубках? Если у Игоря Михайловича хватит смелости, то пусть ответит на эти вопросы", — заявил Леоненко.

В сезоне 2023/2024 Шапаренко пропустил несколько месяцев из-за травмы. Он провел за "Динамо" 19 матчей, забил 3 гола и сделал столько же результативных передач.

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