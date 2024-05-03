Суркіса різко розкритикували через трансфер Шапаренка

Микола Шапаренко під час атаки "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко досі входить до списку інтересів багатьох європейських клубів. Однак у "Динамо" не повідомляють про офіційні запити щодо трансферу гравця.

Колишній форвард збірної України Віктор Леоненко розповів, чому талановитий футболіст досі захищає кольори "Динамо" в інтерв'ю FanDay.

Читайте також:

Контракт Миколи Шапаренка із "Динамо" розрахований до літа 2025 року. Президент київського клубу Ігор Суркіс говорив, що трансферна вартість 25-річного хавбека становить 300 млн євро. Пізніше він заявив, що пожартував, проте футболіст досі захищає кольори української команди.

Ігор Суркіс під час благодійного заходу. Фото: пресслужба "Динамо"

Чому Шапаренко не може змінити клуб

Відомий експерт Віктор Леоненко вважає, що Ігор Суркіс не жартував, коли називав трансферну вартість півзахисника "Динамо". Один із закордонних клубів міг погодитись на торги з киянами. Шапаренка продали б за набагато меншу суму, але вона все одно була б значною.

"Хочу запитати Ігоря Михайловича: скільки Шапаренко віддав і забив у цьому тяжкому чемпіонаті? Якщо Ігор Михайлович відповість на ці питання, то я запитаю: як виглядатиме Шапаренко в єврокубках? Якщо в Ігоря Михайловича вистачить сміливості, то нехай відповість на ці питання", — заявив Леоненко.

У сезоні 2023/2024 Шапаренко пропустив декілька місяців через травму. Він провів за "Динамо" 19 матчів, забив 3 голи й зробив стільки ж результативних передач.

Нагадаємо, за Віктора Циганкова боротимуться два італійські клуби.

Лунін не домовився з "Реалом" та готується до трансферу до іншого клубу. Карло Анчелотті вирішив, що українець більше не зіграє у Ла-Лізі.

Почеттино оцінив гру Мудрика у переможному матчі з "Тоттенгемом".

Хабі Алонсо несподівано заговорив про звільнення з "Баєра" після перемоги над "Ромою".

"Барселона" влітку хоче підписати лідера "Баварії" — це пріоритетний трансфер.