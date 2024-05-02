Буяльський розповів, як Динамо налаштовується на матч із Шахтарем

Віталій Буяльський під час атаки "Динамо". Фото: пре-служба клубу

Півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський розповів, чим його команду здивував "Верес". Досвідчений футболіст зізнався, чи "біло-сині" думають про швидку зустріч на полі з донецьким "Шахтарем".

Буяльський закликав уболівальників зберігати холоднокровність і нагадав про ще одного важливого суперника, повідомляє ПРОФУТБОЛ Digital.

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Київському "Динамо" доведеться провести два матчі чемпіонату України протягом одного тижня. Напередодні підопічні Олександра Шовковського обіграли "Верес" у перенесеному матчі п'ятого туру. Вже за декілька днів "біло-сині" зустрінуться з "Колосом".

Віталій Буяльський у матчі з "Вересом". Фото: пресслужба "Динамо"

Що Буяльський сказав про гру "Динамо"

Столичним футболістам не можна розслаблятись. Втрата очок у будь-якому поєдинку значно зменшить шанси київської команди здобути золоті медалі чемпіонату України.

Півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський підтвердив, що його команді було важко протистояти "Вересу". Команда із Рівного зіграла зовсім не так, як очікували футболісти "Динамо". Також Буяльський заявив, що поки що уникає думок про донецький "Шахтар", з яким "біло-сині" скоро зустрінуться на футбольному полі.

"Поки що рано думати про "гірників". До цього матчу на нас чекає ще поєдинок з "Колосом". Важливо зосередитися на кожній наступній грі, щоразу завойовувати три очки. Ми повинні перемагати в кожному матчі", — розповів Буяльський.

"Динамо" зіграє із "Шахтарем" 5 травня. А вже 11 травня команда Шовковського зустрінеться із "Шахтарем".

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