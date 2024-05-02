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Караваєв назвав гравця, який стане лідером Динамо

2 травня 2024 10:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Караваєв назвав гравця, який стане лідером Динамо
Олександр Караваєв вітає Матвія Пономаренка. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної України та київського "Динамо" Олександр Караваєв оцінив перемогу над "Вересом" у перенесеному матчі 5 туру УПЛ. Досвідчений футболіст привітав партнера по команді із важливим досягненням.

Караваєв визнав, що попри підсумковий рахунок, гра для його команди вийшла важкою, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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У рамках перенесеного поєдинку 5-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" розгромило вдома "Верес" з рахунком 3:0. Два із трьох голів команда Олександра Шовковського забила наприкінці матчу. Один із цих м'ячів опинився на рахунку 18-річного Матвія Пономаренка. Це перший гол форварда в УПЛ.

Що Караваєв розповів про Пономаренка

Ветеран "Динамо" зазначив, що футболісти обох команд грали у складних умовах. Це був спекотний день, а тому сили обох команд у середині другого тайму вже почали закінчуватись. Гол, який кияни забили у першому таймі, допоміг їм розкріпачитися та витрачати менше енергії на полі.

Матвій Пономаренко забив дебютний гол в УПЛ
Матвій Пономаренко святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Також Караваєв наголосив на досягненні Пономаренка. За словами захисника, Матвій звик домінувати у юнацькому футболі користуючись зі своїх антропометричних даних та таланту. Однак у дорослому футболі форвард зіткнувся із певними труднощами.

"Ми всі постійно йому щось радимо. Матвій молодий, а у дорослому футболі треба грати розумніше. Пономаренко прислухався до нас, і в матчі з "Вересом" не перетримував м'яч, реалізував свій перший момент. Це саме те, що треба. Гол додасть йому впевненості. Матвій може стати одним із лідерів команди в майбутньому", — розповів Караваєв.

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спорт
футбол
Динамо
Олександр Караваєв
Матвій Пономаренко

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