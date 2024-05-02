Караваев назвал игрока, который станет лидером Динамо

Александр Караваев поздравляет Матвея Пономаренко. Фото: пресс-служба "Динамо"

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Караваев оценил победу над "Вересом" в перенесенном матче 5 тура УПЛ. Опытный футболист поздравил партнера по команде с важным достижением.

Караваев признал, что несмотря на итоговый счет игра для его команды получилась тяжелой, сообщает официальный сайт "Динамо".

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В рамках перенесенного поединка 5 тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" разгромило дома "Верес" со счетом 3:0. Два из трех голов команда Александра Шовковского забила в конце матча. Один из этих мячей оказался на счету 18-летнего Матвея Пономаренко. Это первый гол форварда в УПЛ.

Что Караваев рассказал о Пономаренко

Ветеран "Динамо" отметил, что футболисты обеих команд играли в сложных условиях. Это был жаркий день, а потому силы обеих команд в середине второго тайма уже начали заканчиваться. Гол, который киевляне забили в первом тайме, помог им раскрепоститься и тратить меньше энергии на поле.

Матвей Пономаренко празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Также Караваев отметил достижение Пономаренко. По словам защитника, Матвей привык доминировать в юношеском футболе за счет своих антропометрических данных и таланта. Однако во взрослом футболе форвард столкнулся с определенными трудностями.

"Мы все постоянно ему что-нибудь советуем. Матвей молод, а во взрослом футболе надо играть умнее. Пономаренко прислушался к нам, и в матче с "Вересом" не передерживал мяч, реализовал свой первый же момент. Это именно то, что надо. Гол придаст ему уверенности. Матвей может стать одним из лидеров команды в будущем", — рассказал Караваев.

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