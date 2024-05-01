Шовковский объяснил, как Динамо сумело разгромить Верес

Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" не позволило "Вересу" во второй раз в сезоне отобрать у себя очки в рамках УПЛ. Столичная команда победила соперника из Ровно с убедительным счетом.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский поздравил болельщиков команды с победой, сообщает "Динамомания".

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В рамках перенесенного матча 5 тура украинской Премьер-лиги "Динамо" разгромило в Киеве "Верес" (3:0). Матч оказался примечательным тем, что Андрея Ярмоленко улучшил свою позицию в списке бомбардиров команды всех времен. Также дебютный мяч в УПЛ забил молодой Матвей Пономаренко.

Что Шовковский сказал о победе "Динамо"

Главный тренер киевской команды считает победу над "Вересом" сложной, но результат матча по мнению наставник стал справедливым исходом противостояния. Шовковский отметил уровень подготовки "Вереса" к этой игре.

"Они грамотно организовали действия в обороне, она получилась очень насыщенной. Это доставило нам определенные проблемы. Мы постоянно атаковали, что в итоге привело к убедительной победе. Нам необходимо быстрее работать с мячом", — рассказал тренер.

Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: скриншот 2+2

Александр Шовковский назвал проблему, которая мешала "Динамо" в этом матче. Он считает, что у команды были проблемы с первым пасом. Именно поэтому на поле во втором тайме вышел Александр Сирота, который обладает высокой культурой паса.

Следующий матч "Динамо" сыграет в воскресенье, 5 мая, против "Колоса".

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