Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шовковский объяснил, как Динамо сумело разгромить Верес arrow

Шовковский объяснил, как Динамо сумело разгромить Верес

1 мая 2024 18:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шовковский объяснил, как Динамо сумело разгромить Верес
Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Киевское "Динамо" не позволило "Вересу" во второй раз в сезоне отобрать у себя очки в рамках УПЛ. Столичная команда победила соперника из Ровно с убедительным счетом.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский поздравил болельщиков команды с победой, сообщает "Динамомания". 

Читайте также:

В рамках перенесенного матча 5 тура украинской Премьер-лиги "Динамо" разгромило в Киеве "Верес" (3:0). Матч оказался примечательным тем, что Андрея Ярмоленко улучшил свою позицию в списке бомбардиров команды всех времен. Также дебютный мяч в УПЛ забил молодой Матвей Пономаренко. 

Что Шовковский сказал о победе "Динамо"

Главный тренер киевской команды считает победу над "Вересом" сложной, но результат матча по мнению наставник стал справедливым исходом противостояния. Шовковский отметил уровень подготовки "Вереса" к этой игре. 

"Они грамотно организовали действия в обороне, она получилась очень насыщенной. Это доставило нам определенные проблемы. Мы постоянно атаковали, что в итоге привело к убедительной победе. Нам необходимо быстрее работать с мячом", — рассказал тренер. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: скриншот 2+2

Александр Шовковский назвал проблему, которая мешала "Динамо" в этом матче. Он считает, что у команды были проблемы с первым пасом. Именно поэтому на поле во втором тайме вышел Александр Сирота, который обладает высокой культурой паса. 

Следующий матч "Динамо" сыграет в воскресенье, 5 мая, против "Колоса". 

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" после Евро-2024 — им интересуются два топ-клуба.

Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

спорт
футбол
Динамо
Верес
Александр Шовковский

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри