Динамо обыграло Верес, Пономаренко забил дебютный гол в УПЛ

Андрей Ярмоленко стал героем матча с "Вересом". Фото: скриншот 2+2

Киевское "Динамо" продолжает бороться за чемпионский титул в УПЛ. В рамках перенесенного матча пятого тура команда Александра Шовковского обыграла "Верес".

Поединок получился непростым для столичных футболистов, сообщает портал Новини.LIVE.

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В среду, 1 мая, состоялся перенесенный матч 5 тура украинской Премьер-лиги. "Динамо" приняло в Киеве "Верес", который остается одной из команды, которой удавалось отбирать очки у столичных футболистов под руководством Александра Шовковского.

Виталий Буяльский в матче с "Вересом". Фото: скриншот 2+2

Сложная победа "Динамо"

"Динамо" — "Верес" — 3:0 (1:0)

Голы: Ярмоленко, 40; Пономаренко, 80; Шепелев, 84.

"Динамо": Бущан, Попов, Бражко, Ярмоленко (Шепелев, 66), Волошин, Ванат (Пономаренко, 75), Караваев, Кабаев (Бенито, 86), Буяльский (Царенко, 86), Михавко (Сирота, 46), Дубинчак.

Тренер: Александр Шовковский.

"Верес": Ющишин, Гакман, Мельник, Вовченко, Смиян, Банада, Клец (Кучеров, 67), Кухарук (Кучеренко, 67), Шастал (Дахновский, 46), Шарай (Шестаков, 70), Гайдучик (Свитюха, 79).

Тренер: Олег Шандрук.

Шовковский сделал несколько замен по сравнению с матчем против "Днепра-1". Вместо дисквалифицированного Тымчика вышел Караваев, а Дубинчак перешел на противоположный фланг. В основном составе киевлян оказались Ярмоленко и Михавко, а вот Шапаренко в заявку на игру не попал.

Хозяева поля с первых минут матча завладели инициативой, но долгое время у них не получалось реализовать это преимущество. "Верес" грамотно оборонялся и не оставлял свободных зон у ворот Ющишина.

"Динамо" реализовало первый же момент у ворот "Вереса". На 40-й минуте команда Шовковского заработала право на штрафной. Бражко пробил "стенку" из игроков соперника. Голкипер отразил удар, но Ярмоленко коленом добил мяч в сетку, 1:0!

После перерыва команды заиграли "на встречных курсах". Бущан спас ворота "Динамо" после опасного удара в исполнении Дахновского. Попов после розыгрыша углового пробил в перекладину ворот "Вереса".

Бущан спас "Динамо" после удара Дахновского. Фото: скриншот 2+2

Важно отметить, что форвард "Динамо" Ванат получил в этом матче желтую карточку. Это означает, что он пропустит следующий матч "бело-синих" против "Колоса", но сможет выйти на поле в поединке с донецким "Шахтером". Это будет главное противостояние в борьбе за чемпионство УПЛ в сезоне 2023/2024.

Второй гол в матче с "Вересом" забил молодой Пономаренко, который изящным ударом из пределов штрафной завершил комбинацию с участием Буяльского и Волошина, 2:0! Это первый гол молодого форварда в УПЛ.

Через несколько минут Пономаренко сделал передачу между двумя защитниками "Вереса". Волошин сблизился с вратарем и отдал пас на Шепелева, 3:0!

Победа команды Шовковского получилась сложной, но три очка уже в копилке команды, которую на этой неделе ждет еще один поединок.

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