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Динамо обіграло Верес, Пономаренко забив дебютний гол в УПЛ

1 травня 2024 17:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо обіграло Верес, Пономаренко забив дебютний гол в УПЛ
Андрій Ярмоленка став героєм матчу з "Вересом". Фото: скриншот 2+2
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Київське "Динамо" продовжує виборювати чемпіонський титул в УПЛ. У рамках перенесеного матчу п'ятого туру команда Олександра Шовковського обіграла "Верес".

Поєдинок вийшов непростим для столичних футболістів, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У середу, 1 травня, відбувся перенесений матч 5-го туру української Прем'єр-ліги. "Динамо" прийняло у Києві "Верес", який залишається однією із команди, якій вдавалося відбирати очки у столичних футболістів під керівництвом Олександра Шовковського.

Віталій Буяльський у матчі з Вересом
Віталій Буяльський у матчі з "Вересом". Фото: скриншот 2+2

Складна перемога "Динамо"

"Динамо" — "Верес" — 3:0 (1:0)

Голи: Ярмоленко, 40; Пономаренко, 80; Шепелєв, 84.

"Динамо": Бущан, Попов, Бражко, Ярмоленко (Шепелєв, 66), Волошин, Ванат (Пономаренко, 75), Караваєв, Кабаєв (Беніто, 86), Буяльський (Царенко, 86), Михавко (Сирота, 46), Дубінчак.

Тренер: Олександр Шовковський.

"Верес": Ющишин, Гакман, Мельник, Вовченко, Сміян, Банада, Клець (Кучеров, 67), Кухарук (Кучеренко, 67), Шастал (Дахновський, 46), Шарай (Шестаков, 70), Гайдучик (Світюха, 79).

Тренер: Олег Шандрук.

Шовковський зробив декілька замін порівняно з матчем проти "Дніпра-1". Замість дискваліфікованого Тимчика вийшов Караваєв, а Дубінчак перейшов на протилежний фланг. В основному складі киян опинилися Ярмоленко та Михавко, а ось Шапаренко у заявку на гру не потрапив.

Господарі поля з перших хвилин матчу заволоділи ініціативою, але довгий час вони не мали реалізувати цю перевагу. "Верес" грамотно оборонявся і не залишав вільних зон біля воріт Ющишина.

"Динамо" реалізувало перший момент у воріт "Вереса". На 40-й хвилині команда Шовковського отримала право на штрафний. Бражко пробив "стінку" із гравців суперника. Голкіпер відбив удар, але Ярмоленко коліном добив м'яч у сітку, 1:0!

Після перерви команди заграли "на зустрічних курсах". Бущан врятував ворота "Динамо" після небезпечного удару у виконанні Дахновського. Попов після розіграшу кутового пробив у перекладину воріт "Вереса".

Георгій Бущан врятував Динамо у матчі з Вересом
Бущан врятував "Динамо" після удару Дахновського. Фото: скриншот 2+2

Важливо відзначити, що форвард "Динамо" Ванат отримав у цьому матчі жовту картку. Це означає, що він пропустить наступний матч "біло-синіх" проти "Колоса", але зможе вийти на поле у поєдинку із донецьким "Шахтарем". Це буде головне протистояння у боротьбі за чемпіонство УПЛ у сезоні 2023/2024.

Другий гол у матчі з "Вересом" забив молодий Пономаренко, який витонченим ударом з меж штрафного майданчика завершив комбінацію за участю Буяльського та Волошина, 2:0! Це перший гол молодого форварда в УПЛ.

За кілька хвилин Пономаренко зробив передачу між двома захисниками "Вереса". Волошин зблизився з воротарем і віддав пас на Шепелєва, 3:0!

Перемога команди Шовковського вийшла складною, але три очки вже у скарбничці команди, на яку цього тижня чекає ще один поєдинок.

Нагадаємо, Забарний піде з "Борнмута" після Євро-2024 — ним цікавляться два топклуби.

Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря. 

Модрич обрав новий клуб — Лука прощається з "Реалом".

Де Брюйне сказав Гвардіолі, що піде з "Манчестер Сіті".

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

спорт
футбол
Динамо
УПЛ
Верес

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