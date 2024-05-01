Пушич прокоментував хет-трик Марлона Гомеса у ворота Чорноморця

Футболісти "Шахтаря" святкують перемогу Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич поділився думкою про перемогу своєї команди у матчі з "Чорноморцем". Футболіст "гірників" Марлон Гомес забив у цьому матчі три голи.

"Шахтар" переконливо обіграв "Чорноморець" на виїзді, повідомляє УПЛ ТБ.

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У середу, 1 травня, пройшов перенесений матч 12-го туру української Прем'єр-ліги. "Чорноморець" та "Шахтар" на "Арені Лівий Берег" обмінялися швидкими голами, після чого забивали лише "гірники".

Марлон Гомес та Маріно Пушич після матчу. Фото: скріншот instagram.com/fcshakhtar/

Що Пушич сказав про Марлона

Головний тренер "Шахтаря" нагадав, що це був перший поєдинок в основному складі команди для 20-річного півзахисника. Пушич вважає досягнення Марлона результатом колективних дій команди.

Наставник "гірників" спростував інформацію про травму героя матчу та заявив, що зробив заміни у другому таймі для того, щоб посилити гру "Шахтаря". З Марлоном, Бондаренком та іншими футболістами донецької команди все в повному порядку.

Свій наступний матч "Шахтар" також зіграє проти "Чорноморця". Гра відбудеться у неділю, 5 травня.

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