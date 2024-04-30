Шахтар завершив трансфер свого топового таланта в МЛС до Мессі до Суареса
"Шахтар" втратив одного з найталановитіших молодих футболістів. Гравець регулярно виступав у Ігора Йовічевича та Патріка Ван Леувена, але нинішній наставник Маріно Пушич його забракував.
Американський футбольний клуб "Цинциннаті" оголосив про трансфер Кевіна Келсі.
Офіційно, офіційний. ✍️— FC Cincinnati (@fccincinnati) April 30, 2024
The Club був придбаний Venezuelan за Kevin Kelsy on loan from Ukrainian Premier League power Shakhtar Donetsk as a U22 initiative
Player.
Келсі став гравцем МЛС на один сезон
У "Цинциннаті" повідомили, що взяли гравця "Шахтаря" та молодіжної збірної Венесуели в оренду до кінця поточного року.
За підсумками оренди "Цинциннаті" має право викупити Келсі у "Шахтаря" за 7 млн доларів. До того ж донеччани отримають близько мільйона доларів за оренду футболіста.
"Шахтар" максимально зможе заробити на оренді та трансфері футболіста 8 млн доларів. Цікаво, що його купували лише за мільйон доларів.
Келсі перейшов до "Шахтаря" в січні 2023 року і провів за клуб 37 матчів, де забив дев'ять м'ячів і віддав три результативні передачі.
Після призначення головним тренером "Шахтаря" Маріно Пушича футболіст втратив місце у складі "Шахтаря". Погіршила ситуацію для Кевіна його відсутність у складі "гірників" на зимових зборах, оскільки він провів цей час у збірній Венесуели.
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