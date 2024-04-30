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Шахтар відпускає одного з гравців до США — вже роблять візу

30 квітня 2024 14:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар відпускає одного з гравців до США — вже роблять візу
Футболісти донецького "Шахтаря" перед матчем Фото: instagram.com/kevinkelsy9/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво донецького "Шахтаря" погодило оренду одного з форвардів команди. Молодий футболіст Кевін Келсі продовжить кар'єру у США.

У послугах Келсі виявився зацікавлений клуб "Цинциннаті", повідомляє Sport.ua.

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Молодий венесуельський футболіст Кевін Келсі перейшов у "Шахтар" із "Бостон Рівер" у січні 2023 року. Однак 19-річному форвардові не вдалося завоювати місце в основному складі донецької команди. Вирішили відправити гравця в оренду до клубу MLS "Цинциннаті".

Кевін Келсі йде з Шахтаря - куди він перейде
Кевін Келсі на тренуванні. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Деталі трансферу Келсі

Ще тиждень тому стало відомо, що "Шахтар" погодив оренду венесуельського форварда, якому не вистачає стабільної ігрової практики. Очікувалося, що всі деталі цього трансферу вдасться узгодити за декілька днів.

Проте "Цинциннаті" досі не може заявити Келсі. Проблема полягає в тому, що Кевінові не вистачає робочої візи. І представники американського клубу, і агенти форварда працюють над тим, щоб якнайшвидше її отримати.

У сезоні 2023/2024 Келсі зіграв за "Шахтар" 20 матчів, у яких забив три голи. "Цинциннаті" заплатить за його оренду 700 тисяч доларів та зможе викупити контракт форварда за сім мільйонів.

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Футбол трансфери
Кевін Келсі

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