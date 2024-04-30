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Шахтер отпускает одного из игроков в США — уже делают визу

30 апреля 2024 14:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер отпускает одного из игроков в США — уже делают визу
Футболисты донецкого "Шахтера" перед матчем. Фото: instagram.com/kevinkelsy9/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство донецкого "Шахтера" согласовало аренду одного из форвардов команды. Молодой футболист Кевин Келси продолжит карьеру в США. 

В услугах Келси оказался заинтересован клуб "Цинциннати", сообщает Sport.ua

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Молодой венесуэльский футболист Кевин Келси перешел в "Шахтер" из "Бостон Ривер" в январе 2023 года. Однако 19-летнему форварду не удалось завоевать место в основном составе донецкой команды. Было принято решение отправить игрока в аренду в клуб MLS "Цинциннати". 

Кевин Келси уходит из Шахтера — куда он перейдет
Кевин Келси на тренировке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Детали трансфера Келси 

Еще неделю назад стало известно о том, что "Шахтер" согласовал аренду венесуэльского форварда, которому не хватает стабильной игровой практики. Ожидалось, что все детали этого трансфера получится согласовать за несколько дней. 

Однако "Цинциннати" до сих пор не может заявить Келси. Проблема заключается в том, что Кевину не хватает рабочей визы. И представители американского клуба, и агенты форварда работают над тем, чтобы как можно быстрее ее получить.

В сезоне 2023/2024 Келси сыграл за "Шахтер" 20 матчей, в которых забил три гола. "Цинциннати" заплатит за его аренду 700 тысяч долларов и сможет выкупить контракт форварда за семь миллионов.

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спорт
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Кевин Келси

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