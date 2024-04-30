Шахтер завершил трансфер своего топового таланта в МЛС к Месси к Суаресу

Футболист "Шахтера" Кевин Келси. Фото: "Шахтер"

"Шахтер" лишился одного из самых талантливых молодых футболистов. Игрок регулярно выступал у Игора Йовичевича и Патрика Ван Леувена, но нынешний наставник Марино Пушич его забраковал.

Американский футбольный клуб "Цинциннати" объявил о трансфере Кевина Келси.

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Officially, official. ✍️



The Club has acquired Venezuelan forward Kevin Kelsy on loan from Ukrainian Premier League power Shakhtar Donetsk as a U22 initiative

player. — FC Cincinnati (@fccincinnati) April 30, 2024

Келси стал игроком МЛС на один сезон

В "Цинциннати" сообщили, что взяли игрока "Шахтера" и молодежной сборной Венесуэлы в аренду до конца текущего года.

По итогам аренды "Цинциннати" имеет право выкупить Келси у "Шахтера" за 7 млн долларов. К томуже дончане получат около миллиона долларов за аренду футболиста.

"Шахтер" максимально сможет заработать на аренде и трансфере футболиста 8 млн долларов. Интересно, что его покупали всего за миллион долларов.

Келси перешел в "Шахтер" в январе 2023 года и провел за клуб 37 матчей, где забил девять мячей и три результативные передачи.

После назначения главным тренером "Шахтера" Марино Пушича футболист потерял место в составе "Шахтера". Усугубило ситуацию для Кевина его отсутствие в составе "горняков" на зимних сборах, поскольку он провел это время в сборной Венесуэлы.

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