Шахтер завершил трансфер своего топового таланта в МЛС к Месси к Суаресу
"Шахтер" лишился одного из самых талантливых молодых футболистов. Игрок регулярно выступал у Игора Йовичевича и Патрика Ван Леувена, но нынешний наставник Марино Пушич его забраковал.
Американский футбольный клуб "Цинциннати" объявил о трансфере Кевина Келси.
Officially, official. ✍️— FC Cincinnati (@fccincinnati) April 30, 2024
The Club has acquired Venezuelan forward Kevin Kelsy on loan from Ukrainian Premier League power Shakhtar Donetsk as a U22 initiative
player.
Келси стал игроком МЛС на один сезон
В "Цинциннати" сообщили, что взяли игрока "Шахтера" и молодежной сборной Венесуэлы в аренду до конца текущего года.
По итогам аренды "Цинциннати" имеет право выкупить Келси у "Шахтера" за 7 млн долларов. К томуже дончане получат около миллиона долларов за аренду футболиста.
"Шахтер" максимально сможет заработать на аренде и трансфере футболиста 8 млн долларов. Интересно, что его покупали всего за миллион долларов.
Келси перешел в "Шахтер" в январе 2023 года и провел за клуб 37 матчей, где забил девять мячей и три результативные передачи.
После назначения главным тренером "Шахтера" Марино Пушича футболист потерял место в составе "Шахтера". Усугубило ситуацию для Кевина его отсутствие в составе "горняков" на зимних сборах, поскольку он провел это время в сборной Венесуэлы.
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