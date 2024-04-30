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Шахтер завершил трансфер своего топового таланта в МЛС к Месси к Суаресу

30 апреля 2024 17:15
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Агабекян Карен
редактор
Шахтер завершил трансфер своего топового таланта в МЛС к Месси к Суаресу
Футболист "Шахтера" Кевин Келси. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Шахтер" лишился одного из самых талантливых молодых футболистов. Игрок регулярно выступал у Игора Йовичевича и Патрика Ван Леувена, но нынешний наставник Марино Пушич его забраковал.

Американский футбольный клуб "Цинциннати" объявил о трансфере Кевина Келси.

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В "Цинциннати" сообщили, что взяли игрока "Шахтера" и молодежной сборной Венесуэлы в аренду до конца текущего года.

По итогам аренды "Цинциннати" имеет право выкупить Келси у "Шахтера" за 7 млн долларов. К томуже дончане получат около миллиона долларов за аренду футболиста.

"Шахтер" максимально сможет заработать на аренде и трансфере футболиста 8 млн долларов. Интересно, что его покупали всего за миллион долларов.

Келси перешел в "Шахтер" в январе 2023 года и провел за клуб 37 матчей, где забил девять мячей и три результативные передачи.

После назначения главным тренером "Шахтера" Марино Пушича футболист потерял место в составе "Шахтера". Усугубило ситуацию для Кевина его отсутствие в составе "горняков" на зимних сборах, поскольку он провел это время в сборной Венесуэлы.

Напомним, Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.

футбол
ФК Шахтер
Футбол трансферы
Кевин Келси
лига МЛС

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