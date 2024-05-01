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Пушич прокомментировал хет-трик Марлона Гомеса в ворота Черноморца

1 мая 2024 16:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Пушич прокомментировал хет-трик Марлона Гомеса в ворота Черноморца
Футболисты "Шахтера" празднуют победу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился мнением о победе своей команды в матче с "Черноморцем". Футболист "горняков" Марлон Гомес забил в этом матче три гола. 

"Шахтер" убедительно обыграл "Черноморец" на выезде, сообщает УПЛ ТБ

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В среду, 1 мая, прошел перенесенный матч 12 тура украинской Премьер-лиги. "Черноморец" и "Шахтер" на "Арене Левый Берег" обменялись быстрыми голами, после чего забивали только "горняки". 

Пушич и Гомес
Марлон Гомес и Марино Пушич после матча. Фото: скриншот instagram.com/fcshakhtar/

Что Пушич сказал о Марлоне

Главный тренер "Шахтера" напомнил о том, что это был первый поединок в основном составе команды для 20-летнего полузащитника. Пушич считает достижение Марлона результатом коллективных действий команды. 

Наставник "горняков" опроверг информацию о травме героя матча и заявил, что сделал замены во втором тайме для того, чтобы усилить игру "Шахтера". С Марлоном, Бондаренко и другими футболистами донецкой команды все в полном порядке. 

Свой следующий матч "Шахтер" тоже сыграет против "Черноморца". Игра состоится в воскресенье, 5 мая. 

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" после Евро-2024 — им интересуются два топ-клуба.

Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

спорт
футбол
ФК Шахтер
Черноморец
УПЛ
Марлон Гомес

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