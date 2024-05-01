Пушич прокомментировал хет-трик Марлона Гомеса в ворота Черноморца

Футболисты "Шахтера" празднуют победу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился мнением о победе своей команды в матче с "Черноморцем". Футболист "горняков" Марлон Гомес забил в этом матче три гола.

"Шахтер" убедительно обыграл "Черноморец" на выезде, сообщает УПЛ ТБ.

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В среду, 1 мая, прошел перенесенный матч 12 тура украинской Премьер-лиги. "Черноморец" и "Шахтер" на "Арене Левый Берег" обменялись быстрыми голами, после чего забивали только "горняки".

Марлон Гомес и Марино Пушич после матча. Фото: скриншот instagram.com/fcshakhtar/

Что Пушич сказал о Марлоне

Главный тренер "Шахтера" напомнил о том, что это был первый поединок в основном составе команды для 20-летнего полузащитника. Пушич считает достижение Марлона результатом коллективных действий команды.

Наставник "горняков" опроверг информацию о травме героя матча и заявил, что сделал замены во втором тайме для того, чтобы усилить игру "Шахтера". С Марлоном, Бондаренко и другими футболистами донецкой команды все в полном порядке.

Свой следующий матч "Шахтер" тоже сыграет против "Черноморца". Игра состоится в воскресенье, 5 мая.

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