Шовковський пояснив, як Динамо зуміло розгромити Верес

Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" не дозволило "Вересу" вдруге у сезоні відібрати у себе очки в рамках УПЛ. Столична команда перемогла суперника із Рівного з переконливим рахунком.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський привітав уболівальників команди з перемогою, повідомляє "Динамоманія".

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У рамках перенесеного матчу 5 туру української Прем'єр-ліги "Динамо" розгромило у Києві "Верес" (3:0). Матч виявився примітним тим, що Андрія Ярмоленка покращив свою позицію у списку бомбардирів команди всіх часів. Також дебютний м'яч в УПЛ забив молодий Матвій Пономаренко.

Що Шовковський сказав про перемогу "Динамо"

Головний тренер київської команди вважає перемогу над "Вересом" складною, але результат матчу на думку наставник став справедливим результатом протистояння. Шовковський наголосив на рівні підготовки "Вереса" до цієї гри.

"Вони грамотно організували дії в обороні, вона вийшла дуже насиченою. Це доставило нам певні проблеми. Ми постійно атакували, що зрештою призвело до переконливої перемоги. Нам необхідно швидше працювати з м'ячем", — розповів тренер.

Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: скриншот 2+2

Олександр Шовковський назвав проблему, яка заважала "Динамо" у цьому матчі. Він вважає, що команда мала проблеми з першим пасом. Саме тому на поле у другому таймі вийшов Олександр Сирота, який має високу культуру пасу.

Наступний матч "Динамо" зіграє у неділю, 5 травня, проти "Колоса".

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