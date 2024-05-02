Буяльский рассказал, как Динамо настраивается на матч с Шахтером

Виталий Буяльский во время атаки "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский рассказал, чем его команду удивил "Верес". Опытный футболист признался, думают ли "бело-синие" о скорой встрече на поле с донецким "Шахтером".

Буяльский призвал болельщиков сохранять хладнокровие и напомнил о еще одном важном соперника, сообщает ПРОФУТБОЛ Digital.

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Киевскому "Динамо" придется провести два матча чемпионата Украины в течение одной недели. Накануне подопечные Александра Шовковского обыграли "Верес" в перенесенном матче пятого тура. Уже через несколько дней "бело-синие" встретятся с "Колосом".

Виталий Буяльский в матче с "Вересом". Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Буяльский сказал об игре "Динамо"

Столичным футболистам нельзя расслабляться. Потеря очков в любом поединке значительно уменьшит шансы киевской команды завоевать золотые медали чемпионата Украины.

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский подтвердил, что его команде было сложно противостоять "Вересу". Команда из Ровно сыграла совсем не так, как ожидали футболисты "Динамо". Также Буяльский заявил, что пока избегает мыслей о донецком "Шахтере", с которым "бело-синие" скоро встретятся на футбольном поле.

"Пока рано думать о "горняках". До этого матча нас ждет еще поединок с "Колосом". Важно сосредоточиться на каждой следующей игре, раз за разом завоевывать три очка. Мы должны побеждать в каждом матче", — рассказал Буяльский.

"Динамо" сыграет с "Шахтером" 5 мая. А уже 11 мая команда Шовковского встретится с "Шахтером".

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