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Судаков гратиме в Англії — Шахтар може знизити ціну на гравця

5 травня 2024 10:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Судаков гратиме в Англії — Шахтар може знизити ціну на гравця
Гравці "Шахтаря" відзначають перемогу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков готується до трансферу до іншого клубу. Футболіст збірної України з великою ймовірністю гратиме в чемпіонаті Англії.

За Судакова боротимуться деякі відомі клуби, повідомляє Daily Mail.

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"Шахтар" майже не мав шансів зберегти 21-річного лідера команди. Під час літнього міжсезоння "гірники" отримуватимуть пропозиції щодо трансферу Георгія Судакова. Найбільшу активність виявлять клуби з англійської Прем'єр-ліги.

Куди може перейти Судаков

Італійські "Ювентус" та "Наполі" досі фігурують у списку клубів, які боротимуться за підписання українського півзахисника. Проте вони з'явилися серйозні конкуренти.

Георгій Судаков може піти із Шахтар
Георгій Судаков під час тренування. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Йдеться про представників англійської Прем'єр-ліги. Останнім часом місцеві журналісти почали часто писати про інтерес до Судакова з боку "Арсеналу" та "Ньюкасла". Стверджується, що представники цих клубів вивчають записи із грою Георгія.

"Шахтар" не хоче відпускати гравця дешевше, ніж за 80 млн євро. Однак в Англії пишуть, що донецькому клубу буде запропоновано близько 60 млн, але як одноразову виплату, а не кілька траншів протягом найближчих років.

У сезоні 2023/2024 Судаков зіграв за "Шахтар" 31 матч у всіх турнірах. Він забив 8 голів і зробив 2 результативні передачі.

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Георгій Судаков

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