Судаков будет играть в Англии — Шахтер может снизить цену на игрока
Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков готовится к трансферу в другой клуб. Футболист сборной Украины с большой долей вероятности будет играть в чемпионате Англии.
За Судакова будут бороться несколько известных клубов, сообщает Daily Mail.
У "Шахтера" почти не осталось шансов сохранить 21-летнего лидера команды. Во время летнего межсезонья "горняки" будут получать предложения по трансферу Георгия Судакова. Наибольшую активность проявят клубы из английской Премьер-лиги.
Куда может перейти Судаков
Итальянские "Ювентус" и "Наполи" до сих пор фигурируют в списке клубов, которые будут бороться за подписание украинского полузащитника. Однако у них появились серьезные конкуренты.
Речь про представителей английской Премьер-лиги. В последнее время местные журналисты стали часто писать об интересе к Судакову со стороны "Арсенала" и "Ньюкасла". Утверждается, что представители этих клубов изучают записи с игрой Георгия.
"Шахтер" не хочет отпускать игрока дешевле, чем за 80 млн евро. Однако в Англии пишут, что донецкому клубу будут предложены около 60 млн, но в качестве единоразовой выплаты, а не нескольких траншей в течение ближайших лет.
В сезоне 2023/2024 Судаков сыграл за "Шахтер" 31 матч во всех турнирах. Он забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.
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