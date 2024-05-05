Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Судаков будет играть в Англии — Шахтер может снизить цену на игрока arrow

Судаков будет играть в Англии — Шахтер может снизить цену на игрока

5 мая 2024 10:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков будет играть в Англии — Шахтер может снизить цену на игрока
Игроки "Шахтера" празднуют победу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков готовится к трансферу в другой клуб. Футболист сборной Украины с большой долей вероятности будет играть в чемпионате Англии. 

За Судакова будут бороться несколько известных клубов, сообщает Daily Mail

Читайте также:

У "Шахтера" почти не осталось шансов сохранить 21-летнего лидера команды. Во время летнего межсезонья "горняки" будут получать предложения по трансферу Георгия Судакова. Наибольшую активность проявят клубы из английской Премьер-лиги. 

Куда может перейти Судаков 

Итальянские "Ювентус" и "Наполи" до сих пор фигурируют в списке клубов, которые будут бороться за подписание украинского полузащитника. Однако у них появились серьезные конкуренты. 

Георгий Судаков может уйти из Шахтер
Георгий Судаков на тренировке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Речь про представителей английской Премьер-лиги. В последнее время местные журналисты стали часто писать об интересе к Судакову со стороны "Арсенала" и "Ньюкасла". Утверждается, что представители этих клубов изучают записи с игрой Георгия. 

"Шахтер" не хочет отпускать игрока дешевле, чем за 80 млн евро. Однако в Англии пишут, что донецкому клубу будут предложены около 60 млн, но в качестве единоразовой выплаты, а не нескольких траншей в течение ближайших лет. 

В сезоне 2023/2024 Судаков сыграл за "Шахтер" 31 матч во всех турнирах. Он забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. 

Напомним, Зинченко летом сменит клуб — кому "Арсенал" продаст игрока. 

"Жирона" назвала стоимость Довбика — появился первый претендент

Лунин больше не сыграет за "Реал" в Ла Лиге — Анчелотти принял важное решение. 

Суркиса резко раскритиковали из-за трансфера Шапаренко.

Хаби Алонсо неожиданно заговорил об уходе из "Байера" после победы над "Ромой".

спорт
футбол
ФК Шахтер
Футбол трансферы
Георгий Судаков

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать