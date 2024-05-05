Судаков будет играть в Англии — Шахтер может снизить цену на игрока

Игроки "Шахтера" празднуют победу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков готовится к трансферу в другой клуб. Футболист сборной Украины с большой долей вероятности будет играть в чемпионате Англии.

За Судакова будут бороться несколько известных клубов, сообщает Daily Mail.

Читайте также:

У "Шахтера" почти не осталось шансов сохранить 21-летнего лидера команды. Во время летнего межсезонья "горняки" будут получать предложения по трансферу Георгия Судакова. Наибольшую активность проявят клубы из английской Премьер-лиги.

Куда может перейти Судаков

Итальянские "Ювентус" и "Наполи" до сих пор фигурируют в списке клубов, которые будут бороться за подписание украинского полузащитника. Однако у них появились серьезные конкуренты.

Георгий Судаков на тренировке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Речь про представителей английской Премьер-лиги. В последнее время местные журналисты стали часто писать об интересе к Судакову со стороны "Арсенала" и "Ньюкасла". Утверждается, что представители этих клубов изучают записи с игрой Георгия.

"Шахтер" не хочет отпускать игрока дешевле, чем за 80 млн евро. Однако в Англии пишут, что донецкому клубу будут предложены около 60 млн, но в качестве единоразовой выплаты, а не нескольких траншей в течение ближайших лет.

В сезоне 2023/2024 Судаков сыграл за "Шахтер" 31 матч во всех турнирах. Он забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, Зинченко летом сменит клуб — кому "Арсенал" продаст игрока.

"Жирона" назвала стоимость Довбика — появился первый претендент.

Лунин больше не сыграет за "Реал" в Ла Лиге — Анчелотти принял важное решение.

Суркиса резко раскритиковали из-за трансфера Шапаренко.

Хаби Алонсо неожиданно заговорил об уходе из "Байера" после победы над "Ромой".