Лунин превзошел достижения Шевченко и Лужного по количеству золотых наград в Топ-лигах

Андрей Лунин. Фото: Reuters

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин побил достижения Андрея Шевченко, Олега Лужного и Дмитрия Чигринского по количеству чемпионств в чемпионатах Топ-5. Благодаря поражению "Барселоны" в матче с "Жироной" Довбика и Цыганко Лунин взял свое второе золото в Ла Лиге.

Подробности рекорда — в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

В общем, это восьмой трофей для украинского вратаря в "Реале". Таким образом, Андрей получил второй титул чемпиона Испании в своей карьере. Ранее он выигрывал этот трофей в сезоне-2021/22.

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Andriy Lunin ha won his 8th trophy at Real Madrid. pic.twitter.com/WUZ2hzAkjx — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 4, 2024

Андрей обогнал по количеству чемпионств в ТОП-5 лигах выигравшего Серию А с Миланом в сезоне-2003/04 Андрея Шевченко Олега Лужного, завоевавшего чемпионство в Англии с Арсеналом в сезоне-2003/04 и Дмитрия Чигринского — он выиграл Ла Лигу с Барселоной в сезоне-2009/10, Алексея Михайличенко (получил титул чемпиона Серии А с "Сампдорией" в сезоне-1990/91) и Виктора Скрипника (выиграл чемпионат Германии с Вердером в сезоне-2003/04).

Кто самый титулованный по Топ-лигам украинец

Больше только у Александра Зинченко, а именно четыре чемпионства в составе Ман Сити (2017/18, 2018/19, 2020/21 и 2021/22). Два чемпионства, обладая паспортом Украины, с Баварией завоевал Анатолий Тимощук (сезоны-2009/10 и 2012/13).

Напомним, Зинченко летом сменит клуб — кому "Арсенал" продаст игрока.

Лунин больше не сыграет за "Реал" в Ла-Лиге — Анчелотти принял важное решение.

"Жирона" назвала стоимость Довбика — появился первый претендент.

Хаби Алонсо неожиданно заговорил об уходе из "Байера" после победы над "Ромой".

Суркиса резко раскритиковали из-за трансфера Шапаренко.