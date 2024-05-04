Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Зинченко летом сменит клуб — кому Арсенал продаст игрока arrow

Зинченко летом сменит клуб — кому Арсенал продаст игрока

4 мая 2024 11:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко летом сменит клуб — кому Арсенал продаст игрока
Александр Зинченко в матче за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко будет выставлен на трансфер в летнее межсезонье. "Канониры" готовят продажу нескольких футболистов. 

Украинским игроком интересуются клубы из Италии и Германии, сообщает Daily Mail

Читайте также:

Тренерский штаб "Арсенала" собирается изменить состав лондонской команды во время летнего межсезонья. "Канониры" хотят усилить сразу несколько позиций и купить как минимум три новых игрока. 

У "Арсенала" есть деньги на трансферы, но клуб нуждается в дополнительных средствах для того, чтобы купить именно тех футболистов, которые нужны Микелю Артете. Лондонцы будут вынуждены продать как минимум четырех игроков, среди которых может оказаться и украинский защитник. 

Александр Зинченко может уйти из Арсенала
Александр Зинченко в сборной Украины. Фото: instagram.com/zinchenko/

Какие клубы интересуются Зинченко

Контракт Александра с "Арсеналом" действует до лета 2026 года. "Канониры" хотят заработать на его трансфере как минимум 40 млн евро. На Зинченко есть спрос среди грандов европейского футбола. 

Немецкая "Бавария" и итальянский "Ювентус" готовы вступить в торги за украинского защитника. Проблема заключается в том, что трансфер Зинченко должен одобрить главный тренер. Мюнхенцы и туринцы еще не знают, кто будет работать с этими командами в новом сезоне. Однако руководство этих клубов хочет подписать украинца. 

В сезоне 2023/2024 Зинченко сыграл за "Арсенал" 34 матча во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. 

Напомним, Лунин больше не сыграет за "Реал" в Ла Лиге — Анчелотти принял важное решение. 

"Жирона" назвала стоимость Довбика — появился первый претендент

Хаби Алонсо неожиданно заговорил об уходе из "Байера" после победы над "Ромой".

Почеттино оценил игру Мудрика в победном матче с "Тоттенхэмом". 

За Виктора Цыганкова будут бороться два итальянских клуба. 

спорт
футбол
Александр Зинченко
Футбол трансферы
Арсенал

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней

20:39 Украинцы могут уйти с польского рынка труда — кто их может заменить