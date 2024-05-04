Зинченко летом сменит клуб — кому Арсенал продаст игрока

Александр Зинченко в матче за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко будет выставлен на трансфер в летнее межсезонье. "Канониры" готовят продажу нескольких футболистов.

Украинским игроком интересуются клубы из Италии и Германии, сообщает Daily Mail.

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У "Арсенала" есть деньги на трансферы, но клуб нуждается в дополнительных средствах для того, чтобы купить именно тех футболистов, которые нужны Микелю Артете. Лондонцы будут вынуждены продать как минимум четырех игроков, среди которых может оказаться и украинский защитник.

Александр Зинченко в сборной Украины. Фото: instagram.com/zinchenko/

Какие клубы интересуются Зинченко

Контракт Александра с "Арсеналом" действует до лета 2026 года. "Канониры" хотят заработать на его трансфере как минимум 40 млн евро. На Зинченко есть спрос среди грандов европейского футбола.

Немецкая "Бавария" и итальянский "Ювентус" готовы вступить в торги за украинского защитника. Проблема заключается в том, что трансфер Зинченко должен одобрить главный тренер. Мюнхенцы и туринцы еще не знают, кто будет работать с этими командами в новом сезоне. Однако руководство этих клубов хочет подписать украинца.

В сезоне 2023/2024 Зинченко сыграл за "Арсенал" 34 матча во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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