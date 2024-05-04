Зінченко влітку змінить клуб — кому Арсенал продасть гравця

Олександр Зінченко у матчі за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/

Захисника лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександра Зінченка буде виставлено на трансфер у літнє міжсезоння. "Каноніри" готують продаж деяких футболістів.

Українським гравцем цікавляться клуби з Італії та Німеччини, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Тренерський штаб "Арсенала" має намір змінити склад лондонської команди під час літнього міжсезоння. "Каноніри" хочуть посилити відразу декілька позицій і придбати як мінімум трьох нових гравців.

У "Арсенала" є гроші на трансфери, але клуб потребує додаткових коштів для того, щоб купити саме тих футболістів, які потрібні Мікелю Артеті. Лондонці будуть змушені продати щонайменше чотирьох гравців, серед яких може виявитися й український захисник.

Олександр Зінченко у збірній України. Фото: instagram.com/zinchenko/

Які клуби цікавляться Зінченком

Контракт Олександра з Арсеналом діє до літа 2026 року. "Каноніри" хочуть заробити на його трансфері щонайменше 40 млн євро. На Зінченка є попит серед грандів європейського футболу.

Німецька "Баварія" та італійський "Ювентус" готові вступити у торги за українського захисника. Проблема полягає в тому, що трансфер Зінченка має схвалити головний тренер. Мюнхенці та туринці ще не знають, хто працюватиме з цими командами у новому сезоні. Однак керівництво цих клубів хоче підписати українця.

У сезоні 2023/2024 Зінченко зіграв за "Арсенал" 34 матчі у всіх турнірах. Він забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

Нагадаємо, Лунін більше не зіграє за "Реал" у Ла-Лізі — Анчелотті ухвалив важливе рішення.

"Жирона" назвала вартість Довбика — з'явився перший претендент.

Хабі Алонсо несподівано заговорив про звільнення з "Баєра" після перемоги над "Ромою".

Почеттино оцінив гру Мудрика у переможному матчі з "Тоттенгемом".

За Віктора Циганкова боротимуться два італійські клуби.