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Лунін перевершив досягнення Шевченка та Лужного по кількості золотих нагород у Топ-лігах

5 травня 2024 09:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Лунін перевершив досягнення Шевченка та Лужного по кількості золотих нагород у Топ-лігах
Андрій Лунін. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Воротар збірної України Андрій Лунін побив досягнення Андрія Шевченка, Олега Лужного та Дмитра Чигринського за кількості чемпіонств у чемпіонатах Топ-5. Завдяки поразці "Барселони" у матчі з "Жироною" Довбика та Циганко, Лунін взяв своє друге золото у Ла Лізі.

Подробиці рекорду — у матеріалі Новини.LIVE.

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Загалом це восьмий трофей для українського воротаря у "Реалі". Таким чином Андрій здобув другий титул чемпіона Іспанії в своїй кар'єрі. Раніше він вигравав цей трофей в сезоні-2021/22.

Андрій обігнав за кількістю чемпіонств в ТОП-5 лігах Андрія Шевченка, який виграв Серію А з Міланом в сезоні-2003/04, Олега Лужного, який завоював чемпіонство в Англії з Арсеналом в сезоні-2003/04 та Дмитра Чигринського — він виграв Ла Лігу з Барселоною в сезоні-2009/10, Олексія Михайліченка (здобув титул чемпіона Серії А з "Сампдорією" в сезоні-1990/91) та Віктора Скрипника (виграв чемпіонат Німеччини з Вердером в сезоні-2003/04).

Хто найтитулованіший по Топ-лігах українець

Більше тільки в Олександра Зінченка, а саме чотири чемпіонства в складі Ман Сіті (2017/18, 2018/19, 2020/21 і 2021/22). Два чемпіонства, володіючи паспортом України, з Баварією завоював Анатолій Тимощук (сезони-2009/10 та 2012/13).

Нагадаємо, Зінченко влітку змінить клуб — кому "Арсенал" продасть гравця.

Лунін більше не зіграє за "Реал" у Ла-Лізі — Анчелотті ухвалив важливе рішення. 

"Жирона" назвала вартість Довбика — з'явився перший претендент.

Хабі Алонсо несподівано заговорив про звільнення з "Баєра" після перемоги над "Ромою". 

Суркіса різко розкритикували через трансфер Шапаренка.

Андрій Шевченко
Реал Мадрид
Барселона
Андрій Лунін
Олег Лужний

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