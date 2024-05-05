Лунін перевершив досягнення Шевченка та Лужного по кількості золотих нагород у Топ-лігах

Андрій Лунін. Фото: Reuters

Воротар збірної України Андрій Лунін побив досягнення Андрія Шевченка, Олега Лужного та Дмитра Чигринського за кількості чемпіонств у чемпіонатах Топ-5. Завдяки поразці "Барселони" у матчі з "Жироною" Довбика та Циганко, Лунін взяв своє друге золото у Ла Лізі.

Подробиці рекорду — у матеріалі Новини.LIVE.

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Загалом це восьмий трофей для українського воротаря у "Реалі". Таким чином Андрій здобув другий титул чемпіона Іспанії в своїй кар'єрі. Раніше він вигравав цей трофей в сезоні-2021/22.

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Andriy Lunin has won his 8th trophy at Real Madrid. pic.twitter.com/WUZ2hzAkjx — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 4, 2024

Андрій обігнав за кількістю чемпіонств в ТОП-5 лігах Андрія Шевченка, який виграв Серію А з Міланом в сезоні-2003/04, Олега Лужного, який завоював чемпіонство в Англії з Арсеналом в сезоні-2003/04 та Дмитра Чигринського — він виграв Ла Лігу з Барселоною в сезоні-2009/10, Олексія Михайліченка (здобув титул чемпіона Серії А з "Сампдорією" в сезоні-1990/91) та Віктора Скрипника (виграв чемпіонат Німеччини з Вердером в сезоні-2003/04).

Хто найтитулованіший по Топ-лігах українець

Більше тільки в Олександра Зінченка, а саме чотири чемпіонства в складі Ман Сіті (2017/18, 2018/19, 2020/21 і 2021/22). Два чемпіонства, володіючи паспортом України, з Баварією завоював Анатолій Тимощук (сезони-2009/10 та 2012/13).

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