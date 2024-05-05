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Клопп розповів, коли відновить кар'єру тренера

5 травня 2024 16:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Клопп розповів, коли відновить кар'єру тренера
Юрген Клопп під час матчу "Ліверпуля". Фото: Reuters/John Sibley
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Німецький тренер Юрген Клопп назвав справжню причину звільнення з англійського "Ліверпуля". Наставнику "червоних" залишилося провести на чолі команди лише три матчі.

Клопп прокоментував можливість поновлення кар'єри в майбутньому, повідомляє Sky Sports.

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Юрген Клопп ще декілька місяців тому оголосив, що достроково піде з "Ліверпуля" наприкінці цього сезону. Після його заяви "червоні" поступово втратили шанс на перемогу у всіх турнірах, у яких брали участь.

Сам тренер продовжує прощатися з уболівальниками та відповідати на запитання журналістів. Головне з цих питань — чому він іде і коли відновить кар'єру.

Юрген Клопп
Юрген Клопп йде з "Ліверпуля". Фото: Reuters/Carl Recine

Плани Клоппа після відставки з "Ліверпуля"

Наставник "червоних" називає головною причиною паузи у своїй кар'єрі загальну втому. Клопп зізнався в тому, що в нього закінчилися енергія та сили, щоб робити "Ліверпуль" все краще та сильніше.

"Не можна працювати в такому клубі не на повну силу. Навіть якщо ти віддаєш йому 80% своїх сил, то цього недостатньо. Я так не вмію. Мені необхідно заповнити запас сил. А "Ліверпулю" потрібен тренер, який присвятить команді всього себе", — розповів Клопп.

Тренер не назвав точних термінів поновлення кар'єри, але заявив, що планує повернутися у футбол після короткого відпочинку.

Юргену Клоппу залишилося провести на чолі "Ліверпуля" три матчі. Суперником "червоних" найближчої неділі стане "Тоттенгем". Гра з "Астон Вілла" у Бірмінгемі відбудеться 13 травня, а поєдинок з "Вулвергемптоном" на "Енфілді" пройде 19 травня.

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