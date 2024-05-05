Клопп рассказал, когда возобновит карьеру тренера

Юрген Клопп во время матча "Ливерпуля". Фото: Reuters/John Sibley

Немецкий тренер Юрген Клопп назвал настоящую причину ухода из английского "Ливерпуля". Наставнику "красных" осталось провести во главе команды всего три матча.

Клопп прокомментировал возможность возобновления карьеры в будущем, сообщает Sky Sports.

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Юрген Клопп еще несколько месяцев назад объявил, что досрочно уйдет из "Ливерпуля" в конце нынешнего сезона. После его заявления "красные" постепенно потеряли шанс на победу во всех турнирах, в которых участвовали.

Сам тренер продолжает прощаться с болельщиками и отвечать на вопросы журналистов. Главные из этих вопросов — почему он уходит и когда возобновит карьеру.

Юрген Клопп уходит из "Ливерпуля". Фото: Reuters/Carl Recine

Планы Клоппа после отставки из "Ливерпуля"

Наставник "красных" называет главной причиной паузы в своей карьере общую усталость. Клопп признался в том, что у него закончились энергия и силы, чтобы делать "Ливерпуль" все лучше и сильнее.

"Нельзя работать в таком клубе не на полную силу. Даже если ты отдаешь ему 80% своих сил, то этого недостаточно. Я так не умею. Мне необходимо восполнить запас сил. А "Ливерпулю" нужен тренер, который посвятит команде всего себя", — рассказал Клопп.

Тренер не назвал точных сроков возобновления карьеры, но заявил, что планирует вернуться в футбол после короткого отдыха.

Юргену Клоппу осталось провести во главе "Ливерпуля" три матча. Соперником "красных" в ближайшее воскресенье станет "Тоттенхэм". Игра с "Астон Виллой" в Бирмингеме состоится 13 мая, а поединок с "Вулверхэмптоном" на "Энфилде" пройдет 19 мая.

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