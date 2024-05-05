Клопп рассказал, когда возобновит карьеру тренера
Немецкий тренер Юрген Клопп назвал настоящую причину ухода из английского "Ливерпуля". Наставнику "красных" осталось провести во главе команды всего три матча.
Клопп прокомментировал возможность возобновления карьеры в будущем, сообщает Sky Sports.
Юрген Клопп еще несколько месяцев назад объявил, что досрочно уйдет из "Ливерпуля" в конце нынешнего сезона. После его заявления "красные" постепенно потеряли шанс на победу во всех турнирах, в которых участвовали.
Сам тренер продолжает прощаться с болельщиками и отвечать на вопросы журналистов. Главные из этих вопросов — почему он уходит и когда возобновит карьеру.
Планы Клоппа после отставки из "Ливерпуля"
Наставник "красных" называет главной причиной паузы в своей карьере общую усталость. Клопп признался в том, что у него закончились энергия и силы, чтобы делать "Ливерпуль" все лучше и сильнее.
"Нельзя работать в таком клубе не на полную силу. Даже если ты отдаешь ему 80% своих сил, то этого недостаточно. Я так не умею. Мне необходимо восполнить запас сил. А "Ливерпулю" нужен тренер, который посвятит команде всего себя", — рассказал Клопп.
Тренер не назвал точных сроков возобновления карьеры, но заявил, что планирует вернуться в футбол после короткого отдыха.
Юргену Клоппу осталось провести во главе "Ливерпуля" три матча. Соперником "красных" в ближайшее воскресенье станет "Тоттенхэм". Игра с "Астон Виллой" в Бирмингеме состоится 13 мая, а поединок с "Вулверхэмптоном" на "Энфилде" пройдет 19 мая.
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