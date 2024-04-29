Слот подписал контракт с Ливерпулем — детали сделки

Арне Слот отвечает на вопросы журналистов. Фото: instagram.com/arnslt/

Руководство "Ливерпуля" достигло соглашение с "Фейеноордом" и главным тренером команды Арне Слотом. Нидерландский специалист уже подписал контракт с английским клубом.

"Ливерпуль" официально объявит о приходе нового тренера на этой неделе, сообщает Daily Mail.

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Юрген Клопп проведет на посту наставника "Ливерпуля" еще несколько матчей в английской Премьер-лиге, после чего попрощается с болельщиками и игроками. Новым главным тренером команды станет 45-летний Арне Слот.

"Ливерпуль" уже договорился с наставником "Фейеноорда" об условиях контракта. Это будет соглашение сроком на два сезона с возможностью дальнейшего продления. Клуб из Роттердама получит за наставника 12 млн евро в качестве компенсации.

Арне Слот станет следующим тренером "Ливерпуля". Фото: instagram.com/arnslt/

Что известно про Арне Слота

В качестве игрока будущий тренер выступал на позиции полузащитника в "Зволле", НАК Бреда и "Спарте" из Роттердама. Слот "повесил бутсы на гвоздь" в 2013 году и сразу же принялся работать со "Зволле" в качестве наставника. Позже руководил игрой "Камбюра" и АЗ, с 2021 году работал с "Фейеноордом".

В сезоне 2021/2022 Слот вывел роттердамцев в финал Лиги Конференций, а через год выиграл с командой титул чемпионов Нидерландов. Еще через год "Фейеноорду" покорился национальный Кубок.

В сезонах 2021/2022 и 2022/2023 Арне Слота признавали лучшим тренером Нидерландов.

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