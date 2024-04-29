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Слот підписав контракт з Ліверпулем — деталі угоди

29 квітня 2024 19:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Слот підписав контракт з Ліверпулем — деталі угоди
Арне Слот відповідає на запитання журналістів. Фото: instagram.com/arnslt/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво "Ліверпуля" досягло угоди з "Феєнордом" та головним тренером команди Арне Слотом. Нідерландський фахівець уже підписав контракт з англійським клубом.

"Ліверпуль" офіційно оголосить про прихід нового тренера на цьому тижні, повідомляє Daily Mail.

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Юрген Клопп проведе на посаді наставника "Ліверпуля" ще декілька матчів в англійській Прем'єр-лізі, після чого попрощається з уболівальниками та гравцями. Новим головним тренером команди стане 45-річний Арне Слот.

"Ліверпуль" вже домовився з наставником "Феєнорда" про умови контракту. Це буде угода терміном на два сезони із можливістю подальшого продовження. Клуб з Роттердама отримає за наставника 12 млн євро як компенсацію.

Арне Слот підписав контракт із Ліверпулем
Арне Слот стане наступним тренером "Ліверпуля". Фото: instagram.com/arnslt/

Що відомо про Арне Слота

Як гравець майбутній тренер виступав на позиції півзахисника у "Зволле", НАК Бреда та "Спарті" з Роттердама. Слот "повісив бутси на цвях" у 2013 році й одразу ж почав працювати зі "Зволле" як наставник. Пізніше керував грою "Камбюра" та АЗ, з 2021 року працював із "Феєнордом".

У сезоні 2021/2022 Слот вивів роттердамців у фінал Ліги Конференцій, а за рік виграв із командою титул чемпіонів Нідерландів. Ще через рік "Феєнорду" підкорився національний Кубок.

У сезонах 2021/2022 та 2022/2023 Арне Слота визнавали найкращим тренером Нідерландів.

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спорт
футбол
Ліверпуль
тренер
Арне Слот

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