Тренер Жироны оценил вклад Довбика и Цыганкова в победу над Барселоной

Довбик и Цыганков (слева) празднуют победу над "Барселоной". Фото: instagram.com/gironafc/

"Жирона" дважды в сезоне обыграла "Барселону" и в этом сезоне стала лучшей командой Каталонии. Главный тренер "бело-красных" Мичел Санчес оценил вклад футболистов сборной Украины в успехи "Жироны".

Мичел назвал следующую цель своей команды в этом сезоне, сообщает Marca.

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В центральном матче тура 34 тура испанской Ла Лиги "Жирона" обыграла "Барселону" со счетом 4:2. Результат этого поединка гарантировал команде Мичела Санчеса участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Наставник каталонской команды похвалил своих футболистов. Он сказал несколько слов и об украинских легионерах.

Артем Довбик празднует гол. Фото: instagram.com/gironafc/

"Жирона" поможет Довбику

"Бело-синие"вернулись на вторую строчку в турнирной таблице, а заодно сделали чемпионом Испании мадридский "Реал". Мичел Санчес похвалил Виктора Цыганкова и заявил, что полузащита команды проделала огромную работу, которая в итоге заставила капитулировать "Барселону".

Главный тренер "Жироны" отдельно отметил вклад в победу Артема Довбика, который забил гол и сделал результативную передачу. Украинцу остался один мяч для того, чтобы сравняться с Кристианом Стуани, рекордсменом по голам за "Жирону" в Ла Лиге.

"Перед нами стоит еще одна амбициозная цель. Необходимо сделать все возможное, чтобы Довбик стал лучшим бомбардиром сезона в Испании. Он заслужил такую возможность. Это исторический шанс для Артема, и команда ему поможет", — пообещал Мичел.

Довбик продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров Ла Лиги. На его счету 20 голов. У ближайшего преследователя Джуда Беллингема из "Реала" 18 мячей.

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