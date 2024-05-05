Тренер Жирони оцінив внесок Довбика та Циганкова у перемогу над Барселоною

Довбик та Циганков (ліворуч) святкують перемогу над "Барселоною". Фото: instagram.com/gironafc/

"Жирона" двічі в сезоні обіграла "Барселону" і цього сезону стала найкращою командою Каталонії. Головний тренер "біло-червоних" Мічел Санчес оцінив внесок футболістів збірної України в успіхи "Жирони".

Мічел назвав наступну мету своєї команди цього сезону, повідомляє Marca.

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У центральному матчі туру 34 тури іспанської Ла-Ліги "Жирона" обіграла "Барселону" з рахунком 4:2. Результат цього поєдинку гарантував команді Мічела Санчеса участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. Наставник каталонської команди похвалив своїх футболістів. Він сказав декілька слів і про українських легіонерів.

Артем Довбик святкує гол. Фото: instagram.com/gironafc/

"Жирона" допоможе Довбику

"Біло-сині" повернулися на другий рядок у турнірній таблиці, а заразом зробили чемпіоном Іспанії мадридський "Реал". Мічел Санчес похвалив Віктора Циганкова і заявив, що півзахист команди проробив величезну роботу, яка зрештою змусила капітулювати "Барселону".

Головний тренер "Жирони" окремо відзначив внесок у перемогу Артема Довбика, який забив гол та зробив результативну передачу. Українцю залишився один м'яч для того, щоб зрівнятися з Крістіаном Стуані, рекордсменом за "Жирону" в Ла-Лізі.

"Перед нами стоїть ще одна амбітна мета. Необхідно зробити все можливе, щоб Довбик став найкращим бомбардиром сезону в Іспанії. Він заслужив на таку можливість. Це історичний шанс для Артема, і команда йому допоможе", — пообіцяв Мічел.

Довбик продовжує лідирувати у списку найкращих бомбардирів Ла-Ліги. На його рахунку 20 голів. Найближчий переслідувач Джуда Беллінгема з "Реала" має 18 м'ячів.

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