Почеттино уволят из Челси ради приглашения одного из самых известных тренеров мира
"Челси" может остаться без еврокубков на следующий сезон. Это приведет к кризису в клубе и может ознаменоваться сменой главного тренера.
Маурисио Почеттино не гарантируют работу с "Челси" в следующем сезоне, сообщает Daily Mail.
Лондонский "Челси" до сих пор не утратил математические шансы пробиться в еврокубки по итогам этого сезона. Если "синим" все же не удастся решить эту задачу, то в команде могут заменить главного тренера.
Кто возглавит "Челси"
Контракт Маурисио Почеттино с клубом рассчитан до лета 2025 года. Руководство "синих" уже провело предварительные переговоры с кандидатами на должность главного тренера. Фаворитом на эту должность является Зинедин Зидан. Неизвестно, что французский специалист ответил "Челси", однако факт переговоров подтверждают английские журналисты.
Ранее Зидан уже отказывался от возвращения в мадридский "Реал", а также от работы во французском "ПСЖ" и немецкой "Баварии". Зинедин ждет предложения от сборной Франции, с которой продолжает работать Дидье Дешам.
Интересно, что два года назад Зидана сватали на замену Почеттино в "ПСЖ".
"Челси" не проигрывал уже три матча подряд. "Синим" в этом сезоне осталось сыграть с "Ноттингем Форест", "Брайтоном" и "Борнмутом".
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