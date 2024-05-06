Почеттино уволят из Челси ради приглашения одного из самых известных тренеров мира

Маурисио Почеттино во время матча "Челси". Фото: Reuters/Matthew Childs

"Челси" может остаться без еврокубков на следующий сезон. Это приведет к кризису в клубе и может ознаменоваться сменой главного тренера.

Маурисио Почеттино не гарантируют работу с "Челси" в следующем сезоне, сообщает Daily Mail.

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Лондонский "Челси" до сих пор не утратил математические шансы пробиться в еврокубки по итогам этого сезона. Если "синим" все же не удастся решить эту задачу, то в команде могут заменить главного тренера.

Маурисио Почеттино наблюдает за игрой команды. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Кто возглавит "Челси"

Контракт Маурисио Почеттино с клубом рассчитан до лета 2025 года. Руководство "синих" уже провело предварительные переговоры с кандидатами на должность главного тренера. Фаворитом на эту должность является Зинедин Зидан. Неизвестно, что французский специалист ответил "Челси", однако факт переговоров подтверждают английские журналисты.

Ранее Зидан уже отказывался от возвращения в мадридский "Реал", а также от работы во французском "ПСЖ" и немецкой "Баварии". Зинедин ждет предложения от сборной Франции, с которой продолжает работать Дидье Дешам.

Интересно, что два года назад Зидана сватали на замену Почеттино в "ПСЖ".

"Челси" не проигрывал уже три матча подряд. "Синим" в этом сезоне осталось сыграть с "Ноттингем Форест", "Брайтоном" и "Борнмутом".

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