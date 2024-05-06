Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом arrow

Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом

6 мая 2024 10:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом
Виталий Миколенко в матче за "Эвертон". Фото: instagram.com/mikola_16/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко почти наверняка сменит клуб ближайшим летом. Руководство "ирисок" не скрывает, что готово отпустить игрока. 

"Эвертон" рассчитывает получить выгодное предложение по трансферу украинского защитника, сообщает Daily Mail

Читайте также:

Английский "Эвертон" уже сохранил прописку в Премьер-лиге на следующий сезон. Летом команду ждет серьезное изменение состава, поскольку зарубежные клубы обратили внимание на некоторых игроков "ирисок", которые сумели хорошо себя проявить. Среди них оказался и украинский защитник. 

Виталий Миколенко может перейти в топ-клуб
Виталий Миколенко празднует гол "Эвертона". Фото: instagram.com/mikola_16/

Миколенко переедет в Германию 

В сезоне 2023/2024 Виталий сыграл 31 матч в составе "Эвертона" и забил два гола. Однако до лета Миколенко не выйдет на поле из-за тяжелой травмы. Защитник готовится к участию в Евро-2024, но сезон в АПЛ для него закончен. 

Это не мешает мюнхенской "Баварии" рассматривать Миколенко в качестве замены Альфонсо Дэйвису, который собирается присоединиться к мадридскому "Реалу". Немецкий топ-клуб изучает игру сразу нескольких потенциальных кандидатов в команду, и украинец является одним из них. 

"Эвертон" подождет окончания Евро-2024, после чего изучит предложения по Миколенко. В клубе считают, что украинец хорошо проявит себя на турнире, а значит его трансферная стоимость вырастет. 

Напомним, Судаков будет играть в Англии — "Шахтер" может снизить цену на игрока.

Зинченко летом сменит клуб — кому "Арсенал" продаст игрока. 

"Жирона" назвала стоимость Довбика — появился первый претендент

Клопп рассказал, когда возобновит карьеру тренера.

спорт
футбол
Эвертон
Футбол трансферы
Виталий Миколенко

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации