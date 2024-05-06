Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом

Виталий Миколенко в матче за "Эвертон". Фото: instagram.com/mikola_16/

Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко почти наверняка сменит клуб ближайшим летом. Руководство "ирисок" не скрывает, что готово отпустить игрока.

"Эвертон" рассчитывает получить выгодное предложение по трансферу украинского защитника, сообщает Daily Mail.

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Английский "Эвертон" уже сохранил прописку в Премьер-лиге на следующий сезон. Летом команду ждет серьезное изменение состава, поскольку зарубежные клубы обратили внимание на некоторых игроков "ирисок", которые сумели хорошо себя проявить. Среди них оказался и украинский защитник.

Виталий Миколенко празднует гол "Эвертона". Фото: instagram.com/mikola_16/

Миколенко переедет в Германию

В сезоне 2023/2024 Виталий сыграл 31 матч в составе "Эвертона" и забил два гола. Однако до лета Миколенко не выйдет на поле из-за тяжелой травмы. Защитник готовится к участию в Евро-2024, но сезон в АПЛ для него закончен.

Это не мешает мюнхенской "Баварии" рассматривать Миколенко в качестве замены Альфонсо Дэйвису, который собирается присоединиться к мадридскому "Реалу". Немецкий топ-клуб изучает игру сразу нескольких потенциальных кандидатов в команду, и украинец является одним из них.

"Эвертон" подождет окончания Евро-2024, после чего изучит предложения по Миколенко. В клубе считают, что украинец хорошо проявит себя на турнире, а значит его трансферная стоимость вырастет.

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