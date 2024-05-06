Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку

Віталій Миколенко у матчі за "Евертон". Фото: instagram.com/mikola_16/

Захисник англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко майже напевно змінить клуб найближчого літа. Керівництво "ірисок" не приховує, що готове відпустити гравця.

"Евертон" розраховує отримати вигідну пропозицію щодо трансферу українського захисника, повідомляє Daily Mail.

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Англійський "Евертон" вже зберіг прописку у Прем'єр-лізі наступного сезону. Влітку на команду чекає серйозна зміна складу, оскільки закордонні клуби звернули увагу на деяких гравців "ірисок", які зуміли добре себе проявити. Серед них був і український захисник.

Віталій Миколенко святкує гол "Евертона". Фото: instagram.com/mikola_16/

Миколенко переїде до Німеччини

У сезоні 2023/2024 Віталій зіграв 31 матч у складі "Евертона" та забив два голи. Проте до літа Миколенко не вийде на поле через тяжку травму. Захисник готується до участі у Євро-2024, але сезон в АПЛ для нього закінчено.

Це не заважає мюнхенській "Баварії" розглядати Миколенка як заміну Альфонсо Дейвісу, який збирається приєднатися до мадридського "Реала". Німецький топклуб вивчає гру одразу кількох потенційних кандидатів у команду, й українець є одним із них.

"Евертон" зачекає на закінчення Євро-2024, після чого вивчить пропозиції щодо Миколенка. У клубі вважають, що українець добре проявить себе на турнірі, а отже, його трансферна вартість зросте.

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