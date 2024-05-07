Бражко залишить УПЛ — Динамо отримає вигідну пропозицію щодо гравця

Володимир Бражко у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Володимир Бражко зацікавив деякі відомі європейські клуби. Вже найближчого літа він матиме шанс продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

"Динамо" може заробити великі гроші на трансфері свого вихованця, повідомляє Diario AS.

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Володимир Бражко та Віталій Буяльський святкують перемогу. Фото: пресслужба "Динамо"

Бражко у Ла-Лізі

Півзахисник "біло-синіх" цього сезону став одним із лідерів київської команди та дебютував у збірній України. Бражко зіграв 25 матчів за "Динамо", забив 6 голів і зробив 3 результативні передачі.

На Володимира звернули увагу декілька закордонних клубів. За розвитком його кар'єри стежать італійські "Рома" та "Ювентус", а іспанський "Атлетіко" готовий зробити "Динамо" пропозицію щодо Бражка вже найближчого літа.

Іспанський клуб планує підписати українського півзахисника за чотири мільйони євро. Контракт Бражка з "Динамо" діє до літа 2028 року. Столичний клуб може розглянути пропозицію "Атлетіко".

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