Бражко залишить УПЛ — Динамо отримає вигідну пропозицію щодо гравця
Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Володимир Бражко зацікавив деякі відомі європейські клуби. Вже найближчого літа він матиме шанс продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії.
"Динамо" може заробити великі гроші на трансфері свого вихованця, повідомляє Diario AS.
Під час літнього трансферного вікна "Динамо" отримає пропозиції щодо деяких своїх футболістів. Якщо київський клуб їх прийме, то ці гравці зможуть повторити успіх Віктора Циганкова у "Жироні". Один з вихованців "Динамо" має шанс опинитися в чемпіонаті Іспанії.
Бражко у Ла-Лізі
Півзахисник "біло-синіх" цього сезону став одним із лідерів київської команди та дебютував у збірній України. Бражко зіграв 25 матчів за "Динамо", забив 6 голів і зробив 3 результативні передачі.
На Володимира звернули увагу декілька закордонних клубів. За розвитком його кар'єри стежать італійські "Рома" та "Ювентус", а іспанський "Атлетіко" готовий зробити "Динамо" пропозицію щодо Бражка вже найближчого літа.
Іспанський клуб планує підписати українського півзахисника за чотири мільйони євро. Контракт Бражка з "Динамо" діє до літа 2028 року. Столичний клуб може розглянути пропозицію "Атлетіко".
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