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Бражко залишить УПЛ — Динамо отримає вигідну пропозицію щодо гравця

7 травня 2024 08:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бражко залишить УПЛ — Динамо отримає вигідну пропозицію щодо гравця
Володимир Бражко у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Володимир Бражко зацікавив деякі відомі європейські клуби. Вже найближчого літа він матиме шанс продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

"Динамо" може заробити великі гроші на трансфері свого вихованця, повідомляє Diario AS.

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Під час літнього трансферного вікна "Динамо" отримає пропозиції щодо деяких своїх футболістів. Якщо київський клуб їх прийме, то ці гравці зможуть повторити успіх Віктора Циганкова у "Жироні". Один з вихованців "Динамо" має шанс опинитися в чемпіонаті Іспанії.

Володимир Бражко може піти з Динамо
Володимир Бражко та Віталій Буяльський святкують перемогу. Фото: пресслужба "Динамо"

Бражко у Ла-Лізі

Півзахисник "біло-синіх" цього сезону став одним із лідерів київської команди та дебютував у збірній України. Бражко зіграв 25 матчів за "Динамо", забив 6 голів і зробив 3 результативні передачі.

На Володимира звернули увагу декілька закордонних клубів. За розвитком його кар'єри стежать італійські "Рома" та "Ювентус", а іспанський "Атлетіко" готовий зробити "Динамо" пропозицію щодо Бражка вже найближчого літа.

Іспанський клуб планує підписати українського півзахисника за чотири мільйони євро. Контракт Бражка з "Динамо" діє до літа 2028 року. Столичний клуб може розглянути пропозицію "Атлетіко".

Нагадаємо, Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку. 

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