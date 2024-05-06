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У Бенфіці розкритикували Трубіна після поразки команди

6 травня 2024 14:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Бенфіці розкритикували Трубіна після поразки команди
Анатолій Трубін після пропущеного голу. Фото: Reuters/Manon Cruz
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

"Бенфіка" несподівано програла "Фамалікану" у матчі чемпіонату Португалії. Це дозволило "Спортингу" достроково здобути золоті медалі національної першості.

Головний тренер "Бенфіки" Рогер Шмідт розкритикував своїх футболістів, повідомляє Record.

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За декілька турів до кінця сезону 2023/2024 "Бенфіка" несподівано програла "Фамалікану" (0:2) і втратила теоретичні шанси стати чемпіонами Португалії. Наставник "орлів" Рогер Шмідт вважає, що у цьому винен і він, і футболісти команди.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін із м'ячем. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Що розповів тренер "Бенфіки"

Наставник "орлів" похвалив "Спортинг" і заявив, що новий чемпіон країни продемонстрував стабільність протягом усього сезону. Команда з Лісабону може набрати 90 балів за підсумками цього чемпіонату.

"Бенфіці" довелося б перевершити власний рекорд для того, щоб випередити "Спортинг" цього сезону. Але Шмідт нагадав, що "орли" пережили кілька невдалих серій у минулому та нинішньому роках.

"Ми не можемо розраховувати на титул, якщо демонструємо такий низький рівень футболу. Винні всі: я і весь мій штаб, усі футболісти від голкіперів до форвардів. Важливо проаналізувати наші проблеми, щоб не допустити їхнього повторення", — заявив тренер.

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спорт
футбол
Португалія
Бенфіка
Анатолій Трубін

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