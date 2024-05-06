В Бенфике раскритиковали Трубина после поражения команды

Анатолий Трубин после пропущенного гола. Фото: Reuters/Manon Cruz

"Бенфика" неожиданно проиграла "Фамаликану" в матче чемпионата Португалии. Это позволило "Спортингу" досрочно завоевать золотые медали национального первенства.

Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт раскритиковал своих футболистов, сообщает Record.

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За несколько туров до конца сезона 2023/2024 "Бенфика" неожиданно проиграла "Фамаликану" (0:2) и потеряла теоретические шансы стать чемпионов Португалии. Наставник "орлов" Рогер Шмидт считает, что в этом виноват и он, и футболисты команды.

Анатолий Трубин с мячом. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Что рассказал тренер "Бенфики"

Наставник "орлов" похвалил "Спортинг" и заявил, что новый чемпион страны продемонстрировал стабильность на протяжение всего сезона. Команда из Лиссабона может набрать 90 баллов по итогам этого чемпионата.

"Бенфике" пришлось бы превзойти собственный рекорд для того, чтобы опередить "Спортинг" в этом сезоне. Но Шмидт напомнил, что "орлы" пережили несколько неудачных серий в прошлом и нынешнем годах.

"Мы не можем рассчитывать на титул, если демонстрируем такой низкий уровень футбола. Виноваты все: я и весь мой штаб, все футболисты от голкиперов до форвардов. Важно проанализировать наши проблемы, чтобы не допустить их повторения", — заявил тренер.

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