Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В Бенфике раскритиковали Трубина после поражения команды arrow

В Бенфике раскритиковали Трубина после поражения команды

6 мая 2024 14:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Бенфике раскритиковали Трубина после поражения команды
Анатолий Трубин после пропущенного гола. Фото: Reuters/Manon Cruz
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

"Бенфика" неожиданно проиграла "Фамаликану" в матче чемпионата Португалии. Это позволило "Спортингу" досрочно завоевать золотые медали национального первенства. 

Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт раскритиковал своих футболистов, сообщает Record

Читайте также:

За несколько туров до конца сезона 2023/2024 "Бенфика" неожиданно проиграла "Фамаликану" (0:2) и потеряла теоретические шансы стать чемпионов Португалии. Наставник "орлов" Рогер Шмидт считает, что в этом виноват и он, и футболисты команды. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин с мячом. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Что рассказал тренер "Бенфики" 

Наставник "орлов" похвалил "Спортинг" и заявил, что новый чемпион страны продемонстрировал стабильность на протяжение всего сезона. Команда из Лиссабона может набрать 90 баллов по итогам этого чемпионата. 

"Бенфике" пришлось бы превзойти собственный рекорд для того, чтобы опередить "Спортинг" в этом сезоне. Но Шмидт напомнил, что "орлы" пережили несколько неудачных серий в прошлом и нынешнем годах. 

"Мы не можем рассчитывать на титул, если демонстрируем такой низкий уровень футбола. Виноваты все: я и весь мой штаб, все футболисты от голкиперов до форвардов. Важно проанализировать наши проблемы, чтобы не допустить их повторения", — заявил тренер. 

Напомним, Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом.

Почеттино уволят из "Челси" ради приглашения одного из самых известных тренеров мира.

Экс-звезда "Карпат" объяснил, почему Тимощук предал Украину.

Зинченко летом сменит клуб — кому "Арсенал" продаст игрока. 

"Жирона" назвала стоимость Довбика — появился первый претендент

спорт
футбол
Португалия
Бенфика
Анатолий Трубин

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень