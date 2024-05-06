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Экс-звезда Карпат объяснил, почему Тимощук предал Украину

6 мая 2024 12:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Экс-звезда Карпат объяснил, почему Тимощук предал Украину
Анатолий Тимощук во время тренировки в России. Фото: российские СМИ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный украинский футболист Михаил Кополовец прокомментировал ситуацию с Анатолием Тимощуком. Бывший капитан национальной команды по футболу продолжает жить и работать в России. 

Кополовец не готов оправдать поступок Тимощука, сообщает YouTube-канал "Львівич". 

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Бывший футболист сборной Украины, донецкого "Шахтера" и мюнхенской "Баварии" Анатолий Тимощук уже больше десяти лет живет и работает в России. С самого начала полномасштабной военной интервенции россиян в Украину он практически не комментирует события, которые происходят в его родной стране. 

Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук во время матча. Фото: российские СМИ

Что Кополовец сказал о Тимощуке 

Экс-капитана "сине-желтых" лишили всех спортивных наград и почетных званий, которые у него были на территории Украины. Бывшие друзья и партнеры Тимощука критикуют его в интервью, но Анатолий не реагирует на обвинения в свой адрес. 

Михаил Кополовец
Михаил Кополовец (справа) в "Минае". Фото: instagram.com/minaj_footballclub/

Экс-футболист "Карпат" и "Миная" Михаил Кополовец уверен, что с Анатолием Тимощуком работали российские спецслужбы. Это повлияло на позицию бывшего капитана сборной Украины.

"У него в России семья, бизнес, карьера. Это все понятно, но все равно Тимощук мог показать какую-нибудь позицию. Он всегда показывал себя, как истинного патриота. Никто не мог подумать, что Анатолий так будет себя вести", — рассказал Кополовец.

По мнению Михаила, Анатолий мог бы найти способ продать свой бизнес в России и уехать из этой страны. Но Тимощук сделал другой выбор.

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Сборная Украины по футболу
Анатолий Тимощук

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