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Бывшая жена Тимощука рассказала, почему он остался в России

15 января 2024 16:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывшая жена Тимощука рассказала, почему он остался в России
Анатолий Тимощук в "Зените". Фото: instagram.com/zenit_spb/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук в последние годы живет и работает в России. Он не стал ничего менять в своей жизни и после полномасштабной интервенции оккупантов.

Бывшая супруга футболиста Надежда Навроцкая рассказала о мотивации спортсмена, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на NV.

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Анатолий Тимощук продолжает упорно молчать о событиях в Украине. Он не только не расторг контракт с российским "Зенитом", но и получил прибавку к зарплате в клубе из Санкт-Петербурга. 

Анатолий Тимощук
Тимощук и Навроцкая. Фото: instagram

Мотивы Тимощука 

Экс-супруга украинского футболиста рассказал, что Анатолий Тимощук играет серьезную роль для российской пропагандисткой машины. Его демонстрируют в качестве "хорошего, правильного украинца". 

По мнению Навроцкой, россияне демонстрируют, что только такие украинцы, как Тимощук, имеют право на жизнь. Все остальные люди будут объявлены нацистами и уничтожены. Из бывшего футболиста создали "удобного" украинца для российской и мировой картинки.

Навроцкая считает, что в перспективе россияне вернут Тимощука в Украину, чтобы Анатолий распространял тезисы, придуманные кремлевской пропагандой. В частности речь пойдет о том, что не все россияне плохие, и двум странам более выгодно сотрудничать, а не конфликтовать. 

Напомним, Буяльским интересуются клубы из Италии и Германии. 

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