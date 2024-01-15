Бывшая жена Тимощука рассказала, почему он остался в России

Анатолий Тимощук в "Зените". Фото: instagram.com/zenit_spb/

Экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук в последние годы живет и работает в России. Он не стал ничего менять в своей жизни и после полномасштабной интервенции оккупантов.

Бывшая супруга футболиста Надежда Навроцкая рассказала о мотивации спортсмена, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на NV.

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Тимощук и Навроцкая. Фото: instagram

Мотивы Тимощука

Экс-супруга украинского футболиста рассказал, что Анатолий Тимощук играет серьезную роль для российской пропагандисткой машины. Его демонстрируют в качестве "хорошего, правильного украинца".

По мнению Навроцкой, россияне демонстрируют, что только такие украинцы, как Тимощук, имеют право на жизнь. Все остальные люди будут объявлены нацистами и уничтожены. Из бывшего футболиста создали "удобного" украинца для российской и мировой картинки.

Навроцкая считает, что в перспективе россияне вернут Тимощука в Украину, чтобы Анатолий распространял тезисы, придуманные кремлевской пропагандой. В частности речь пойдет о том, что не все россияне плохие, и двум странам более выгодно сотрудничать, а не конфликтовать.

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