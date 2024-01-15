Колишня дружина Тимощука розповіла, чому він залишився в Росії

Анатолій Тимощук у "Зеніті". Фото: instagram.com/zenit_spb/

Екскапітан збірної України Анатолій Тимощук останніми роками живе та працює в Росії. Він нічого змінювати у житті й після повномасштабної інтервенції окупантів.

Колишня дружина футболіста Надія Навроцька розповіла про мотивацію спортсмена, повідомляє портал Новини. LIVE з посиланням на NV.

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Анатолій Тимощук продовжує наполегливо мовчати про події в Україні. Він не тільки не розірвав контракт із російським "Зенітом", а й отримав збільшення до зарплати в клубі з Санкт-Петербурга.

Тимощук та Навроцька. Фото: instagram

Мотиви Тимощука

Ексдружина українського футболіста розповів, що Анатолій Тимощук відіграє серйозну роль для російської пропагандистської машини. Його демонструють як "хороший, правильний українець".

На думку Навроцької, росіяни демонструють, що лише такі українці як Тимощук мають право на життя. Всі інші люди будуть оголошені нацистами та знищені. Із колишнього футболіста створили "зручного" українця для російської та світової картинки.

Навроцька вважає, що у перспективі росіяни повернуть Тимощука в Україну, щоб Анатолій поширював тези, вигадані кремлівською пропагандою. Зокрема йтиметься про те, що не всі росіяни погані, і двом країнам вигідніше співпрацювати, а не конфліктувати.

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