Відомий тренер розповів, чому Тимощук зрадив Україну

Анатолій Тимощук на святковому вечорі. Фото: instagram.com/timo44official/

Футбольний тренер зі США Денніс Люкенс поділився думкою про мотиви Анатолія Тимощука, який продовжує працювати в Росії. Колишній капітан збірної України не засудив агресора після повномасштабного вторгнення окупантів.

Колишній наставник херсонського "Кристала" вважає, що Тимощук може бути заручником кремлівського режиму, повідомляє "Український футбол".

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В Україні багато вболівальників вважають Анатолія Тимощука зрадником і засуджують за його позицію щодо інтервенції росіян. Проте Денніс Люкенс заявив, що ситуація з колишнім капітаном національної команди може виявитися складнішою, ніж здається.

Тимощук під час виступів за збірну України Фото: УНІАН

Що сталося з Тимощуком

Згідно з версією американського тренера, наприкінці лютого 2022 року сам Тимощук чи члени його родини могли опинитися у заручниках у Росії. Люкенс запевнив, що в особистих розмовах із ним колишній футболіст неодноразово говорив, що любить Україну.

Анатолій Тимощук на тренуванні "Зеніту". Фото: instagram.com/timo44official/

За словами тренера, Тимощук зумів виїхати з Росії й зараз перебуває в іншій країні. Анатолій засуджував вторгнення росіян, але не міг публічно висловити свою думку. У його дружини російський паспорт, і колишньому футболісту довелося дотримуватися запобіжних заходів.

"Я спілкувався з ним кілька днів тому. Він опинився у дуже складній ситуації. Він втратив все в Україні, репутацію та свої регалії й, як я розумію, залишив усе у Росії.

Я навіть намагався допомогти виїхати йому із сім'єю до Ірландії. Він сказав мені, що хоче виїхати з Росії. Він "застряг" у там ще до війни й не міг висловитися через страх бути заарештованим і засудженим до 15 років ув'язнення", — розповів Денніс Люкенс.

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