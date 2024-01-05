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Відомий тренер розповів, чому Тимощук зрадив Україну

5 січня 2024 16:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий тренер розповів, чому Тимощук зрадив Україну
Анатолій Тимощук на святковому вечорі. Фото: instagram.com/timo44official/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футбольний тренер зі США Денніс Люкенс поділився думкою про мотиви Анатолія Тимощука, який продовжує працювати в Росії. Колишній капітан збірної України не засудив агресора після повномасштабного вторгнення окупантів.

Колишній наставник херсонського "Кристала" вважає, що Тимощук може бути заручником кремлівського режиму, повідомляє "Український футбол".

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В Україні багато вболівальників вважають Анатолія Тимощука зрадником і засуджують за його позицію щодо інтервенції росіян. Проте Денніс Люкенс заявив, що ситуація з колишнім капітаном національної команди може виявитися складнішою, ніж здається.

Анатолій Тимощук
Тимощук під час виступів за збірну України Фото: УНІАН

Що сталося з Тимощуком

Згідно з версією американського тренера, наприкінці лютого 2022 року сам Тимощук чи члени його родини могли опинитися у заручниках у Росії. Люкенс запевнив, що в особистих розмовах із ним колишній футболіст неодноразово говорив, що любить Україну.

Анатолій Тимощук
Анатолій Тимощук на тренуванні "Зеніту". Фото: instagram.com/timo44official/

За словами тренера, Тимощук зумів виїхати з Росії й зараз перебуває в іншій країні. Анатолій засуджував вторгнення росіян, але не міг публічно висловити свою думку. У його дружини російський паспорт, і колишньому футболісту довелося дотримуватися запобіжних заходів.

"Я спілкувався з ним кілька днів тому. Він опинився у дуже складній ситуації. Він втратив все в Україні, репутацію та свої регалії й, як я розумію, залишив усе у Росії.

Я навіть намагався допомогти виїхати йому із сім'єю до Ірландії. Він сказав мені, що хоче виїхати з Росії. Він "застряг" у там ще до війни й не міг висловитися через страх бути заарештованим і засудженим до 15 років ув'язнення", — розповів Денніс Люкенс.

Нагадаємо, "Динамо" готує трансфер, який допоможе у боротьбі за трофеї.

"Шахтар" знайшов заміну Судакову та готує трансфер. 

"Жирона" готує зірковий трансфер заради перемоги у Ла-Лізі.

Мудрик близький до переходу у відомий італійський клуб.

Гравець "Реала" досі не вийшов на поле попри трансфер до клубу чотири роки тому.

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