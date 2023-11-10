Луческу зізнався, що спілкується з Тимощуком та Дзюбою

Мірча Луческу під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу розповів про ставлення до команд, з якими працював у минулому. Румунський наставник досі підтримує стосунки із деякими гравцями.

У цьому списку опинився й Анатолій Тимощук, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на російський "Спорт-Експрес".

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Відомий 78-річний тренер Мірча Луческу не став виключати того, що одного разу може повернутися до Росії. Цю тезу екснаставник "Динамо" та "Шахтаря" висловив в інтерв'ю представникам місцевої преси.

Луческу та Тимощук. Фото: Google

Луческу, Тимощук та "Зеніт"

Румунський тренер відверто зізнався в тому, що досі спілкується з деякими зі своїх колишніх підопічних санкт-петербурзьким "Зенітом", в якому він працював з 2016 по 2017 роки. Зокрема, йдеться про російського форварда Артема Дзюбу, а також про екскапітана збірної України Анатолія Тимощука.

Мірча Луческу розповів, що з теплотою згадує час роботи у клубі із Санкт-Петербурга, хоча той період у кар'єрі румунського фахівця завершився скандальним звільненням. Наставник підтримує зв'язок із Дзюбою, Луневим, а також представниками тренерського штабу "Зеніту" Анатолієм Тимощуком та Сергієм Семаком (обидва є вихідцями з України. — Ред.).

"Я був на матчі "Зеніту" у 2019 році. На той час я головним тренером збірної Туреччини, а пітерці приїжджали до "Фенербахче".

Повернення до Росії? Пройшло зовсім небагато часу відтоді, як я пішов із "Динамо". За місяць ситуація з майбутнім стане зрозумілішою. Можу сказати, що я поважаю всі країни", — заявив Мірча Луческу.

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