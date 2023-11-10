Луческу признался, что общается с Тимощуком и Дзюбой
Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал об отношении к командам, с которыми работал в прошлом. Румынский наставник до сих поддерживает отношения с некоторыми игроками.
В этом списке оказался и Анатолий Тимощук, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российский "Спорт-Экспресс".
Известный 78-летний тренер Мирча Луческу не стал исключать того, что однажды может вернуться в Россию. Этот тезис экс-наставник "Динамо" и "Шахтера" высказал в интервью представителям местной прессы.
Луческу, Тимощук и "Зенит"
Румынский тренер откровенно признался в том, что до сих пор общается с некоторыми из своих бывших подопечных по санкт-петербургскому "Зениту", в котором он работал с 2016 по 2017 годы. В частности, речь идет о российском форварде Артеме Дзюбе, а также об экс-капитане сборной Украины Анатолии Тимощуке.
Мирча Луческу признался, что с теплотой вспоминает время работы в клубе из Санкт-Петербурга, хотя тот период в карьере румынского специалиста завершился скандальным увольнением. Наставник поддерживает связь с Дзюбой, Луневым, а также представителями тренерского штаба "Зенита" Анатолием Тимощуком и Сергеем Семаком (оба являются выходцами из Украины. — Ред.).
"Я был на матче "Зенита" в 2019 году. В то время я главным тренером сборной Турции, а питерцы приезжали к "Фенербахче".
Возвращение в Россию? Прошло совсем немного времени с тех пор, как я ушел из "Динамо". Через месяц ситуация с будущим станет понятнее. Могу сказать, что я уважаю все страны", — заявил Мирча Луческу.
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