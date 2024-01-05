Известный тренер рассказал, почему Тимощук предал Украину

Анатолий Тимощук на праздничном вечере. Фото: instagram.com/timo44official/

Футбольный тренер из США Деннис Люкенс поделился мнением о мотивах Анатолия Тимощука, который продолжает работать в России. Бывший капитан сборной Украины не осудил агрессора после полномасштабного вторжения оккупантов.

Бывший наставник херсонского "Кристалла" считает, что Тимощук может быть заложником кремлевского режима, сообщает "Украинский футбол".

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В Украине многие болельщики считают Анатолия Тимощука предателем и осуждают за его позицию по интервенции россиян. Однако Деннис Люкенс заявил, что ситуация с бывшим капитаном национальной команды может оказаться более сложной, чем кажется.

Тимощук во время выступлений за сборную Украины. Фото: УНИАН

Что произошло с Тимощуком

Согласно версии американского тренера, в конце февраля 2022 года сам Тимощук или члены его семьи могли оказаться в заложниках в России. Люкенс заверил, что в личных разговорах с ним бывший футболист неоднократно говорил, что любит Украину.

Анатолий Тимощук на тренировке "Зенита". Фото: instagram.com/timo44official/

По словам тренера можно, Тимощук сумел уехать из России и сейчас находится в другой стране. Анатолий осуждал вторжение россиян, но не мог публично выразить собственную точку зрения. У его жены российский паспорт, и бывшему футболисту пришлось соблюдать меры предосторожности.

"Я общался с ним несколько дней тому назад. Он оказался в очень сложной ситуации. Он потерял все в Украине, репутацию и свои регалии и, как я понимаю, оставил все в России.

Я даже пытался помочь уехать ему с семьей в Ирландию. Он сказал мне, что хочет уехать из России. Он "застрял" в там еще до войны и не мог высказаться из-за страха быть арестованным и приговоренным к 15 годам заключения", — рассказал Деннис Люкенс.

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