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Известный тренер рассказал, почему Тимощук предал Украину

5 января 2024 16:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известный тренер рассказал, почему Тимощук предал Украину
Анатолий Тимощук на праздничном вечере. Фото: instagram.com/timo44official/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футбольный тренер из США Деннис Люкенс поделился мнением о мотивах Анатолия Тимощука, который продолжает работать в России. Бывший капитан сборной Украины не осудил агрессора после полномасштабного вторжения оккупантов. 

Бывший наставник херсонского "Кристалла" считает, что Тимощук может быть заложником кремлевского режима, сообщает "Украинский футбол".  

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В Украине многие болельщики считают Анатолия Тимощука предателем и осуждают за его позицию по интервенции россиян. Однако Деннис Люкенс заявил, что ситуация с бывшим капитаном национальной команды может оказаться более сложной, чем кажется. 

Анатолий Тимощук
Тимощук во время выступлений за сборную Украины. Фото: УНИАН

Что произошло с Тимощуком 

Согласно версии американского тренера, в конце февраля 2022 года сам Тимощук или члены его семьи могли оказаться в заложниках в России. Люкенс заверил, что в личных разговорах с ним бывший футболист неоднократно говорил, что любит Украину. 

Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук на тренировке "Зенита". Фото: instagram.com/timo44official/

По словам тренера можно, Тимощук сумел уехать из России и сейчас находится в другой стране. Анатолий осуждал вторжение россиян, но не мог публично выразить собственную точку зрения. У его жены российский паспорт, и бывшему футболисту пришлось соблюдать меры предосторожности. 

"Я общался с ним несколько дней тому назад. Он оказался в очень сложной ситуации. Он потерял все в Украине, репутацию и свои регалии и, как я понимаю, оставил все в России. 

Я даже пытался помочь уехать ему с семьей в Ирландию. Он сказал мне, что хочет уехать из России. Он "застрял" в там еще до войны и не мог высказаться из-за страха быть арестованным и приговоренным к 15 годам заключения", — рассказал Деннис Люкенс. 

Напомним,"Динамо" готовит трансфер, который поможет в борьбе за трофеи. 

"Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер. 

"Жирона" готовит звездный трансфер ради победы в Ла Лиге.

Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

Игрок "Реала" до сих пор не вышел на поле несмотря на трансфер в клуб четыре года назад.

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